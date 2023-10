Un guizzo di Alessandro Sfrappini in pieno recupero (93’) regala alla Settempeda vittoria e passaggio del turno in Coppa Marche. Battuto ed eliminato il Caldarola (fuori anche l’Elite Tolentino) che ha disputato la sua onesta partita, ma alla fine si è dovuto arrendere al colpo di testa vincente del numero 9 biancorosso che ha sancito il risultato finale di 1-0. Il match ha vissuto su di un evidente equilibrio con due formazioni imbottite di giovani e di elementi che fino ad ora avevano trovato poco spazio in stagione, quindi è stata una serata che è servita ai due tecnici per fare esperimenti tattici e per provare uomini in vista degli impegni futuri. Pochi tiri in porta, emozioni con il contagocce e rare occasioni da gol per una sfida che sarebbe potuta concludersi in parità e sarebbe stato il terzo 0-0 su tre incontri disputati nel girone 10 e ciò avrebbe voluto dire sorteggio per decidere chi sarebbe passato alla fase successiva del torneo ed invece ci ha pensato Sfrappini con il suo bel colpo di testa ad evitare che fosse la sorte a prendere la decisione finale. Biancorossi, dunque, avanti in Coppa grazie ai 4 punti collezionati (Elite 2 e Caldarola 1) e il prossimo impeno sarà un altro triangolare contro Folgore Castelraimondo e Vigor Montecosaro . Come detto è stata la serata riservata ai giocatori più giovani e molti di questi sono stati titolari da ambo le parti riuscendo a fare bene mentre qualcuno si è messo particolarmente in evidenza come Bartoloni (portiere 2006) e Codoni (terzino 2005) nella Settempeda, Seccaccini (attaccante 2004) e Pettinari (esterno 2006) nel Caldarola.

La cronaca

Impegno infrasettimanale per le formazioni di Prima Categoria che, prima della quarta giornata di campionato, devono affrontare il terzo turno del girone di Coppa Marche, quello che chiude la fase iniziale del torneo. Al “Soverchia” si sfidano Settempeda e Caldarola entrambe con un punto in classifica (come l’Elite) e quindi in lizza per il passaggio del turno (chi vince va avanti). Come previsto ampio turnover per i due allenatori che si affidano ai tanti giovani talenti presenti in rosa e a quegli elementi che hanno bisogno di fare minutaggio. Non mancano gli esperimenti tattici con alcuni giocatori impiegati in ruoli inediti. Prima parte di gara equilibrata e manovra spesso a centrocampo dove si vedono alcune imprecisioni anche se impegno e ritmo non mancano. Per poter annotare un’azione interessante bisogna aspettare il minuto 28 quando Llaque Romero avanza e calcia dal limite con deviazione che manda la sfera di poco sul fondo. Al 38’ giunge la risposta dei locali con il centrale Maffei che avanza e calcia dalla distanza per un rasoterra che non preoccupa Gatti. Si va al secondo tempo che vede dopo otto minuti i primi cambi della partita con la Settempeda che inserisce contemporaneamente quattro giocatori. Al 10’ uno di questi, Eclizietta, scarica il destro dal limite controllato agevolmente da Gatti. Le formazioni variano ancora con i neo entrati (cinque nel Caldarola, l’ultimo fra i biancorossi). Si gioca sempre con impegno e foga, anche se le occasioni latitano. La partita si accende nel finale, precisamente nel recupero (6’). Siamo al 48’ quando Castellano spostatosi a destra sguscia verso il fondo del campo da dove mette un morbido cross che viene sfruttato al meglio da Sfrappini che stacca altissimo e di testa mette in porta portando così la Settempeda in vantaggio e ad un passo dalla qualificazione. Il Caldarola non ci sta e reagisce prontamente tanto da sfiorare il pari un minuto dopo: sugli sviluppi di un corner il pallone arriva sui piedi di Ventresini che calcia subito trovando però la pronta risposta di Bartoloni rapido e puntuale nell’uscita bassa. L’ultimo episodio di un finale “caldo” è l’espulsione di Castellano che prende due gialli nel giro di pochi istanti (proteste e perdita di tempo con palla allontanata), ma il punteggio non cambia e la Settempeda si impone con il minimo scarto e accede alla fase successiva della Coppa Marche.

Il tabellino

RETI: 48’ st Sfrappini

Formazioni

SETTEMPEDA: Bartoloni, Tabarretti, Codoni, Gianfelici (16’ st Meschini), Lazzari, Maffei, Copani (8’ st Eclizietta), Quadrini, Cappelletti (8’ st Sfrappini), Gega (8’ st Montanari), Ronci (8’ st Castellano). A disp. Caracci, Dolciotti, Tacconi. All. Ferranti.

CALDAROLA: Gatti, Frapiselli (25’ st Staffolani Francesco), Falconi, Manfrini, Moscati, Pelati, Di Marino (12’ st Staffolani Edoardo), Fioravanti (12’ st Castelli), Seccaccini (12’ st Ventresini), Llaque Romero (34’ st Buresta), Pettinari. A disp. Giustozzi, Santecchia, Governatori, De Ronzi. All. De Angelis.

