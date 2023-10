Cinquant’anni e non sentirli. E’ la storia del Big Center Ciclosi, grande emporio di elettrodomestici, casalinghi, materiali per il settore elettrico, nuove tecnologie, telefonia e molto altro ancora che si trova nel rione Settempeda.

La famiglia Ciclosi, che lo ha fatto nascere e che lo gestisce da tre generazioni, ha deciso di rinnovare l’attività per farla restare sempre al passo con i tempi.

Così il “big” negozio è stato sottoposto a restyling e per festeggiare la successiva riapertura, nel cinquantesimo anno di esercizio, è stato organizzato un party con sconti e sorprese.

Alla festa hanno partecipato moltissime persone, fra cui il sindaco Rosa Piermattei che si è complimentata con i titolari per l’importante traguardo raggiunto nel segno della continuità, della passione, della dedizione e della professionalità.

Ad avviare l’attività fu Quinto Ciclosi, lasciandola poi in gestione al figlio Luigi e a sua moglie Luciana, i quali, con l’aiuto dei figli Andrea, Roberto e Cristina, l’hanno fatta crescere trasformandola in quella che oggi è uno dei più importanti punti vendita di San Severino, capace di dare lavoro a parecchi dipendenti.

“Cominciammo all’inizio degli anni ’70 con un piccolo negozio vicino a Porta Orientale, in centro storico – racconta Luigi Ciclosi, per lungo tempo anche presidente della società di Basket di San Severino –, poi ci siamo trasferiti in via Leopardi, al rione Mazzini, e lì pian piano l’attività è cresciuta grazie anche al boom degli elettrodomestici e dei televisori. Dal 1985 ci siamo trasferiti al rione Settempeda e siamo diventati il Big Center Ciclosi”.

A margine della festa in negozio c’è stata anche una cena con la famiglia Ciclosi e quanti hanno collaborato e lavorato, nel corso degli anni, per far crescere il Big Center.