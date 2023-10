Stavolta la festa è proprio… Big! Sì perché la famiglia Ciclosi festeggia il cinquantesimo anno di attività e sabato prossimo – 7 ottobre – riapre il suo Center al rione Settempeda, rinnovato e ricco di nuovi arrivi.

In questi giorni, infatti, il punto vendita è chiuso per lavori di restyling: si sta facendo bello e ancor più accogliente per celebrare al meglio l’importante anniversario.

Ad avviare l’attività fu nonno Quinto Ciclosi, lasciandola poi in gestione al figlio Luigi e a sua moglie Luciana, i quali, con l’aiuto dei propri figli Andrea, Roberto e Cristina, l’hanno fatta crescere trasformandola in quello che oggi potremmo definire un grande emporio di elettrodomestici, casalinghi, materiali per il settore elettrico, nuove tecnologie, telefonia e molto altro ancora.

E sabato, per la festa di compleanno, ci saranno molte offerte per quanti vorranno partecipare all’evento della riapertura.

L’appuntamento è per le ore 16; sarà presente Multiradio per l’intrattenimento musicale e, prima di brindare al 50esimo, ci sarà una merenda a base di porchetta.