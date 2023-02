Al Serralta non giova tornare sul campo amico, dopo due trasferte consecutive senza vittorie, per tornare ad incamerare tre punti, visto che arriva una sconfitta inaspettata contro il Nicolò Ceselli Caldarola che si impone con merito per 2-1. Serata negativa per la squadra gialloblù che sbaglia approccio e atteggiamento rovinando un appuntamento che sembrava alla portata. Brutta prestazione dei ragazzi di casa che in pratica non sono scesi in campo ad eccezione degli ultimi minuti (dopo aver trovato il gol su rigore) quando pur in inferiorità numerica hanno provato a recuperare ma senza fortuna. Non bene i giocatori di movimento, mentre sono da elogiare i due portieri: Cingolani, poi espulso, ha tenuto a galla i suoi nel primo tempo con due ottimi interventi e Qazim Baruni che entrato dalla panchina è stato autore di un grande intervento. Per l’immediato riscatto appuntamento da non fallire nel prossimo turno quando il Serralta andrà sul campo del fanalino di coda Vis Civitanova.

La cronaca

Torna al “Leonori” il Serralta che ospita il Nicolò Ceselli e l’intento è quello di centrare il bottino pieno. L’avvio di partita, però, fa capire che non sarà una serata facile né positiva per i locali. Dopo neanche un minuto di gioco Ciocchetti sfiora il vantaggio lampo con un diagonale che obbliga Cingolani ad una parata super. Sono gli ospiti a far gioco senza però essere pericolosi. Al 28’ i gialloblù hanno con Tommaso Vissani una palla d’oro per portarsi avanti ma il centravanti da pochi passicolpisce una traversa clamorosa. Al 36’ tornano a farsi vivi i caldarolesi con un colpo di testa in mischia di Palmieri che vede Cingolani reattivo nella deviazione in corner. Al 38’ lo specialista Bambozzi può calciare una punizione che Santucci accompagna in angolo. Dopo otto minuti del secondo tempo il match si sblocca: punizione dal fondo destro con palla messa rasoterra in mezzo dove parte un batti e ribatti che alla fine premia Ciocchetti che ben appostato non sbaglia. Al 21’ episodio chiave della partita: veloce ripartenza ospite con attacco centrale che chiama all’uscita fuori dall’area Cingolani che tocca il pallone con le mani per fermare l’attaccante avversario. Rosso diretto e Serralta in dieci. Esce Enrico Vissani e tra i pali va Qazim Baruni. Quest’ultimo è subito protagonista con una splendida parata su punizione di Pelosi. Raddoppio del Nicolò Ceselli che è rimandato al minuto 34. Dal limite dell’area Ciocchetti (grande protagonista) firma la doppietta con un preciso rasoterra che trova l’angolino destro con Baruni che non ci arriva. La reazione del Serralta è affidata all’iniziativa personale di Panzarani che parte in slalom evitando diversi avversari per poi esser steso in piena area da Taddei. Rigore sacrosanto che Tommaso Vissani realizza spiazzando Santucci. Il finale, compreso il recupero(5’), vede il tentativo disperato dei gialloblù di trovare il pareggio che risulta senza esito e resta soltanto una sconfitta amara.

Il tabellino

Reti: 53’ e 79’ Ciocchetti, 82’ Vissani Tommaso su rig.

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Vissani Enrico (66’ Baruni Qazim), Paciaroni (74’ Fabrizi), Panzarani (85’ Cappellacci), Lambertucci, Moretti, Valenti, Vissani Tommaso, Bambozzi (43’ Bernabei), Rapaccioni (70’ Baruni Roland). A disp. Magarelli, Biondi, Magnapane, Cambriani. All. Palazzi

NICOLO’ CESELLI: Santucci, Taddei, Pettinari, Acuti, Leonori, Palmieri, Ferracuti, Favale, Paoloni, Pelosi, Ciocchetti. A disp. Giuli, Cavarischia, Bruschi, Micucci, Ciccarelli, Sciamanna, Bianchini. All. De Angelis

Roberto Pellegrino