Alunni della Primaria di San Severino sedotti dalle regole da seguire nel percorrere le arterie cittadine. Il progetto di Educazione stradale è stato promosso dalla Polizia municipale sotto la guida del comandante Adriano Bizzarri. I vigili hanno proposto attività differenziate tenendo conto dell’età degli alunni: per le prime e le seconde fari puntati sulle regole della strada da parte del pedone, mentre per le terze, quarte e quinte è stato presentato un percorso di Educazione stradale finalizzato alla conoscenza della figura del vigile urbano ed a muoversi in sicurezza in bicicletta, rispettando le regole della strada e il contesto ambientale.

Gli agenti della Polizia municipale hanno iniziato gli incontri con prime e seconde in ottobre con una prima parte di progetto teorica ed una seconda operativa in strada, in cui gli alunni più piccoli hanno sperimentato le regole che deve rispettare il pedone e si sono improvvisati, sotto l’attento controllo di istruttori e insegnanti, vigili urbani. Il 14 febbraio le attività di educazione stradale hanno riguardato le classi terze, quarte e quinte con interventi degli agenti Stefania Menichelli e Luca Crescentini su segnaletica orizzontale e verticale e bicicletta con le sue dotazioni e il suo uso corretto. La parte che ha entusiasmato di più le classi, accompagnate da tutti i vigili urbani di San Severino e dai volontari delle associazioni “Il Pedale Settempedano” e “Team Co. Bo. Pavoni” che hanno messo a disposizione caschetti e integrato la dotazione di bici già reperite dai vigili, è stata quella delle uscite nell’area predisposta del plesso scolastico D’Alessandro dove la Polizia locale ha apposto la necessaria segnaletica per mettere in pratica quanto appreso. Tutti si sono divertiti imparando, nonostante qualche scomodo temporale. I bambini, nel ringraziare tutti i vigili urbani e le associazioni che li hanno affiancati, si sono detti disponibili a… ripetere l’esperimento.