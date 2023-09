Da domani, venerdì 1 settembre, lascia il servizio sanitario una colonna dell’ospedale di San Severino, Franco Compagnucci. Se ne va in pensione dopo oltre 40 anni di lavoro passati nei reparti e negli ambulatori di chirurgia ed endoscopia del “Bartolomeo Eustachio” e di Camerino.

Fino a oggi è stato il responsabile, per la parte infermieristica, proprio del servizio di endoscopia.

Professionista di comprovata esperienza e dalle qualità umane uniche, Franco appende il camice al chiodo per dedicarsi maggiormente alla propria famiglia – da poche settimane è diventato anche nonno – e ai suoi hobby preferiti, a cominciare dal calcio.

Compagnucci, infatti, oltre a essere ancora in forma per le partite del mercoledì sera con gli amici di sempre, è pure responsabile del settore calcio a 5 in seno alla Polisportiva Serralta dove ricopre anche incarichi dirigenziali.