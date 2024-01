Associazione Virigilio Puccitelli: al via il “MitiCoro” per voci bianche (6-12 anni)

L’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere anche per l’anno scolastico 2023-2024 l’attivazione di un corso di orientamento musicale di tipo corale affidandosi all’associazione Virgilio Puccitelli, presieduta dal maestro Riccardo Brandi.

Nata nel 2022, l’associazione Pucitelli è un’associazione senza finalità di lucro orientata a promuovere la cultura, le sue forme espressive, con particolare riguardo alla musica. Si tratta di un progetto che nasce dalla volontà di valorizzare e ravvivare il “patrimonio umano, culturale ed artistico” di San Severino e del territorio circostante attraverso l’organizzazione di iniziative e la creazione di reti con altre realtà associative.

Il sodalizio è intitolato all’illustre personaggio settempedano Virgilio Puccitelli, un drammaturgo del Seicento italiano ed importante collaboratore e direttore artistico della corte di Varsavia.

Tra le iniziative della stessa associazione di promozione sociale figurano il “MitiCoro”, un coro di voci bianche che si rivolge, con un particolare laboratorio, a tutti i bambini e ragazzi, di età compresa tra i 6 e i 12 anni che si avvicinano al mondo musicale, sia come allievi di corsi di canto e strumento, sia per semplice passione per la musica;

l’“Accademia della Voce”, un progetto di educazione musicale organico e calibrato sulle esigenze e le peculiarità di bambini, ragazzi e adulti dai 3 ai 99 anni con lezioni settimanali individuali o di gurppo della durata di 45 minuti;

il festival “PoetiCanto”, destinato a giovani cantanti e poeti sul sociale.

: coro di voci bianche 6-12 anni, mercoledì 17 gennaio, ore 17.15, porte aperte e lezione di prova!