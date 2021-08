Senza parcheggi “Il Cantuccio” di Elcito rischia la chiusura

Oggi, dopo quanto accaduto nel weekend di Ferragosto, sono con il morale sotto i piedi al punto da essere tentata di non aprire il mio ristoro, cosa che potrebbe accadere definitivamente a breve.

Nel fine settimana di Ferragosto, mentre la faggeta di Canfaito era stracolma di persone con oltre mille macchine nel parcheggio (stessa cosa sui prati del Monte San vicino e a Pian dell’Elmo), a Elcito c’erano i Rangers, un gruppo di ragazzi in mimetica pagati dal Comune di San Severino e incaricati di regolamentare l’accesso al paese in funzione dei posti-auto liberi.

Considerati i pochissimi posti consentiti per il parcheggio, praticamente tutti occupati dai proprietari di seconde case e dai loro molti amici venuti a festeggiare il Ferragosto a Elcito, quelli liberi erano pressoché inesistenti. In questo modo non veniva consentito l’accesso al paese e si dirottava il transito dei veicoli direttamente verso il monte oppure si costringevano le poche persone coraggiose ad affrontare una camminata di venti minuti in salita, sotto un sole cocente.

Questa è stata ritenuta da alcuni la soluzione più adatta per agevolare il turismo.

Inoltre, ciò che contribuisce a togliermi la grinta e la voglia di andare avanti è una voce ufficiosa secondo la quale è probabile la chiusura del piccolo parcheggio di fronte al nostro Ristoro, in quanto dicasi privato, anche se in più di venti anni di esistenza nessuno ha mai avanzato pretese.

Se ciò accadesse senza un’alternativa di sosta, il mio punto di ristoro, che vive solo di turismo, non avrebbe più senso di restare aperto. Volevo dire a chi sta architettando tutto ciò affinché questo accada che probabilmente a breve avranno raggiunto il loro obiettivo.

Roberta de “Il cantuccio” di Elcito