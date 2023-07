Rimaneva un solo nome per considerare completa la lista dei nuovi acquisti della Settempeda ed era quello per la difesa, dove mancava un centrale di ruolo. La dirigenza ha deciso di portare in biancorosso Tiziano Maffei che diventa così il terzo difensore arrivato questa estate per occupare la zona di mezzo del reparto arretrato.

Giocatore forte fisicamente, ben strutturato, abile nel gioco aereo, roccioso (come ama definirsi lui stesso…), dotato dal punto di vista tecnico. Queste le caratteristiche del classe 2003 che ha iniziato nelle giovanili del Tolentino per poi passare al Valdichienti; da qui l’esperienza ad inizio stagione scorsa al Porto Sant’Elpidio quindi, da dicembre, al Casette Verdini.

Tiziano Maffei può rappresentare un’opzione importante per la retroguardia di Ferranti che avrà in mano un’ulteriore carta da giocarsi e che arricchisce un organico davvero completo e di livello. Subito dopo la firma con la Settempeda Maffei ha dichiarato: “Sono soddisfatto per la scelta compiuta e non ho dubitato nemmeno un secondo per dire di sì ad una società che mi ha voluto fortemente e che ha costruito una squadra forte. Possiamo fare molto bene e spero di poter dare un contributo importante”.

Roberto Pellegrino