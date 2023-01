Al cinema Italia gli studenti del “Divini” hanno partecipato a una lezione originale, a una lezione di vita, tenuta dallo scrittore Enrico Galiano, invitato dall’associazione Help Salute e Famiglia di San Severino, nell’ambito del progetto “ImParo: Immagini e Parole”.

L’autore di libri di successo come “L’arte di sbagliare alla grande” e “Scuola di felicità per eterni ripetenti”, nonché docente di lettere e creatore di una webserie, “Cose da prof”, con oltre 20 milioni di visualizzazioni, ha parlato ai ragazzi con ironia, coraggio e sincerità, mettendosi a nudo e raccontando alcuni dei suoi errori passati da cui ha tratto grandi insegnamenti.

“Errare humanum est”, dicevano gli antichi, ma l’errore, ha sottolineato Galiano, non deve essere una colpa o un fallimento, ma un’occasione, uno stimolo, una tappa fondamentale e un’opportunità di crescita, soprattutto per i giovani.

Lo scrittore ha saputo coniugare momenti di riflessione e risate in un incontro per adolescenti e adulti, con aneddoti personali e avventure scolastiche, in un linguaggio semplice ma incisivo.

Al termine dell’evento non sono mancate le domande degli studenti e dei docenti dell’istituto con autografi e foto.