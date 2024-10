Coppa Italia: la Settempeda perde a Trodica (2-1) e viene eliminata

Pronostico rispettato con il Trodica che vince anche il match di ritorno e passa il turno di Coppa Italia. Settempeda dunque eliminata dopo due sconfitte (totale 5-2) ma che può essere soddisfatta per quanto mostrato nei 180’ in particolare per le risposte positive offerte dai tanti giovani che sono scesi in campo. Si qualifica la squadra che ha fatto meglio nei due incontri a conferma del valore dell’organico a disposizione di mister Buratti.

Ora per entrambe testa di nuovo al campionato che è l’obiettivo primario. Si va in campo nel primo pomeriggio e come previsto gli undici di partenza sono all’insegna dell’ampio turn over per dare spazio a chi di solito gioca di meno e soprattutto ai più giovani (nei locali sono otto gli under, tra gli ospiti sei). Si parte su buoni ritmi e il primo affondo è di marca biancorossa: Maccioni, partito titolare, fa tutto da solo con lunga fuga palla al piede fino al tiro finale da dentro l’area fermato con sicurezza da Febbo. Al primo vero affondo il Trodica la sblocca: palla recuperata in pressione dall’ex Marcaccio che avanza con forza fino a quando la palla arriva a Bonvin che calcia subito rasoterra superando Braghetti. Al 18’ il giovane portiere biancorosso si oppone a Cappelletti. Al 25’ il capitano di giornata Dolciotti inventa un gran lancio che mette in azione Sfrappini che tenta il pallonetto che finisce sul fondo. Al 28’ altra opportunità per la Settempeda con il classe 2008 Meschini che calcia in corsa trovando la respinta di Febbo. Poco prima del riposo il Trodica trova il raddoppio: pallone filtrante per Bonvin che, dopo aver saltato Braghetti in uscita, dal fondo mette un morbido cross per Rapacci che di testa non ha difficoltà a trovare la porta. La ripresa si apre con Maccioni che tira in corsa spedendo di poco fuori.

Di lì a poco proprio Maccioni esce lasciando il posto a Perez che debutta in maglia biancorossa. L’argentino si mette subito in mostra con scatto e doppio passo in velocità che costringe Paniconi al fallo che costa al difensore il secondo giallo e quindi il rosso. Passa un minuto e altro giallo “guadagnato” da Perez che parte in profondità verso l’area con possibilità di andare in solitaria verso la porta con Emiliozzi che lo tira già rischiando grosso. Per l’arbitro è ammonizione. Con l’uomo in più i ragazzi di Ciattaglia ci provano con coraggio anche se è il Trodica a graffiare con una ripartenza di Cappelletti conclusa con un sinistro respinto dal palo esterno. Nella Settempeda entrano tre giovanissimi, Comparone, Carloni e Corna, tutti classe 2008 che faranno molto bene. Proprio Corna è abile da sinistra a mettere un pallone lungo che Piccinini (prova convincente) va a colpire di testa con pregevole elevazione spedendo sotto la traversa. La Settempeda ora crede nel pari. Al 43’ schema su punizione: Perez tocca per Dolciotti che scarica il sinistro dal limite, risposta in tuffo di Febbo che poi è pronto a rialzarsi per fermare la conclusione a botta sicura di Piccinini. In pieno recupero ancora una ottima chance per la Settempeda che fa gridare al pareggio: Imbucata di Corna per Perez che prende il tempo al difensore e tira rasoterra trovando il piede di Febbo che gli dice di no. Finisce qua con il Trodica che si qualifica ai quarti.

TRODICA-SETTEMPEDA 2-1

RETI: pt 15’ Bonvin, 45’ Rapacci; st 39’ Piccinini

TRODICA: Febbo, Virgili, Marcaccio (1’ st Gabrielli), Paniconi, Orazi, Rapacci, Panichelli (1’ st Emiliozzi), Paoloni (30’ st Myrtollari), Bonvin (16’ st Voinea), Cappelletti, Merzoug (1’ st Ciccalè). A disp. Vesprini, Giovannini, Chornopyshchuk, Candia. All. Buratti

SETTEMPEDA: Braghetti, Eugeni, Rabini, Dolciotti, Piccinini, Sigismondi (28’ st Comparone), Sfrappini (35’ st Carloni), Staffolani Edoardo, Meschini (20’ st Ceci), Maccioni (14’ st Perez), Staffolani Alessandro (36’ st Corna). A disp. Bartoloni Ludovico, D’Angelo, Massi, Massini. All. Ciattaglia

ARBITRO: Caporaletti di Macerata; assistenti Gasperi di San Benedetto e Compagnucci Monica di Macerata

NOTE: espulsi Paniconi per doppia ammonizione al 18’st. Ammoniti: Staffolani E., Paniconi, Myrtollari, Emiliozzi.

R.P.