Il Festival d’Estate, organizzato dalla Fondazione Claudi presso il Palazzo Claudi di Serrapetrona con la direzione artistica del M° Michele Torresetti, è giunto alla sua undicesima edizione ed è stata inaugurato domenica 30 luglio con uno splendido concerto del Waldhorn Ensamble, una formazione di corni nata nel 2006 e che si è affermata sul piano nazionale e internazionale per la validità dei suoi componenti guidati dal maestro concertatore Gabriele Falcioni, considerato uno dei maggiori esecutori di questo strumento con al proprio attivo un vasto repertorio, una collaborazione con prestigiose orchestre italiane e straniere, un’attività di docente in diversi Conservatori italiani. Hanno suonato con lui i giovani ma già affermati cornisti Antonio Russo, Gabriele Ricci, Alessandro Giorgini, Alberto Occhialini. Il complesso ha eseguito, dinanzi a un folto pubblico, un interessante programma musicale formato da brani di Schubert, Rossini, Bach, Pachelbel, Weber, Wagner, Verdi (il Brindisi dalla Traviata) Morricone, Short e Puccini (Nessun dorma dalla Turandot). Sono stati eseguiti alcuni bis a forte richiesta del pubblico.

Il 3 agosto la “stella” del prossimo concerto del Festival d’Estate sarà il giovane pianista russo Alexander Sorokin che si sta affermando in Italia come solista in numerosi concerti e come componente di importanti orchestre, nonché come accompagnatore in diversi concorsi internazionali e nazionali. Nonostante la giovane età è già in grado d’interpretare un vasto repertorio nel campo della musica classica, romantica e contemporanea. In occasione della XI edizione del Festival d’Estate Sorokin eseguirà il “Preludio e fuga in Do minore di J. S. Bach, la celebre Appassionata di L. V. Beethoven (Sonata n.23 in Fa minore Op. 57) e le Variazioni brillanti Si maggiore Op. 12 di F. Chopin.

Alexander Sorokin è nato a San Pietroburgo nel 1993, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro anni e ha continuato gli studi nel Liceo Musicale Rimski-Korsakov. Si è diplomato con il massimo dei voti in Pianoforte, Musica da camera, Accompagnamento, Pedagogia musicale nel Conservatorio di San Pietroburgo con i maestri Rudova, Sapiton e Dyachkov. Nel 2018 si è trasferito in Italia ed ha frequentato il Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo, dove si è diplomato con 110 e lode nella classe del M° Alessandro Cappella. In questi anni si è affermato come solista in numerosi concerti pianistici e accompagnatore in importanti manifestazioni musicali. Svolge anche attività didattica come docente di pianoforte nella Scuola di musica S. Scodanibbio di Macerata. Ha vinto il Concorso Internazionale CIMO di Pesaro e il Concorso “Primavera Pietroburghese” a San Pietroburgo e il 3° Premio nel Concorso “Zerkalo” sempre a San Pietroburgo.