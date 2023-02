Tornano al Feronia gli appuntamenti dello Stabile di innovazione circense, il centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo firmato Circo El Grito. Si inizia sabato 18 febbraio alle ore 20.45 con un gradito ritorno, quello della compagnia Teatro Necessario, che questa volta va in scena con Attacchi di… Swing!!!

Adatto a tutta la famiglia, musica e gag clownesche sono gli ingredienti principali di questo spettacolo capace di far ridere, ballare ma anche di approfondire la storia della musica, facendo emergere composizioni che attraversavano il mondo. Sul palco il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana (Django’s Fingers) e l’eclettismo di Alessandro Mori (Teatro Necessario) al clarinetto, un duo swing jazzigano, saltellante e spumeggiante, che assorbe gli elementi ritmico-armonici del jazz e del valzer francese, arricchito da improbabili strumenti a sorpresa per una creazione musicale estemporanea, dai toni autoironici, con sorprendenti aneddoti sulla storia dello swing e dei brani presentati. Un continuo crescendo umoristico surreale, il gioco delle parti tra l’istruito ma timido musicista che annuisce suo malgrado, e il vulcanico istrione, baffo alla francese, che intrattiene con i suoi aneddoti e bislaccherie, mettendo alla prova il compagno che tenta di uscire ogni volta dall’impaccio con il suo sorriso discreto. Estrosità, gag e una miriade di strumenti musicali, come sax tenore, fisarmonica, zampogna, tromba e flauti magici che danno respiro al ritmo serrato dei brani, in attesa di un finale a sorpresa con un’orchestra d’eccezione.

La collaborazione fra Sic, Feronia e Comune di San Severino proseguirà con uno spettacolo al mese per far conoscere le infinite forme e potenzialità del circo contemporaneo. Sabato 18 marzo sempre alle 20.45 sarà la volta della compagnia Zenzero e Cannella, con La 8ème balle. Magdalena Vicente, Nicolò Bussi e Giacomo Vitullo diventano Susanna, Colombo e Pollo, si incontrano e scontrano, rimbalzando tra numerosi universi e molteplici discipline: acrobatica, verticali, giocoleria, clown e musica si intrecciano liberando fantasia e buonumore contagioso.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 8 euro (abbonati alla stagione di prosa e giovani fino a 14 anni compiuti)

I biglietti sono in prevendita presso la Pro loco e sabato presso il botteghino del Feronia dalle ore 18. Infoline: 0733 638414 oppure 0733 634369.