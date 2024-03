Basket, la Rhutten fa vedere i… Sorci verdi alla vice capolista Pedaso

Una serata da… Sorci verdi! È quella che ha servito la rinata Rhütten San Severino alla vice capolista Pedaso che, anche se giunta al palas Ciarapica senza un paio di pedine pesanti, ipotizzava un successo agevole. Invece la difesa granitica dei biancorossi e la strepitosa serata al tiro dall’arco del ritrovato Alessio Sorci (per lui 6-9 da 3 punti), godibile anche come difensore, hanno convogliato inesorabilmente il match sul binario preferito dai settempedani. Punteggio basso, lotta su ogni pallone, agonismo alle stelle anche da parte di chi, come Potenza, ha giocato con la febbre ed il sorriso riapparso sui volti dei biancorossi tornati consci di una forza che avevano dimenticato di avere.

«È stata una partita molto fisica – commenta a fine gara coach Samuele Campetella che vanta un record personale, dal momento del suo arrivo in maglia biancorossa, di 3 partite vinte su 4 – con le rispettive difese prevalenti sugli attacchi. A cavallo del secondo e terzo periodo abbiamo avuto fluidità anche in attacco ed abbiamo scavato il solco. Forse i nostri avversari avevano stimato la partita più abbordabile di quanto non si sia poi rivelata. Siamo rimasti concentrati fino alla fine e con carattere ed atteggiamento positivo abbiamo condotto in porto una vittoria meritata e molto importante, mentre i nostri avversari sono apparsi molto nervosi». In effetti nell’ultimo periodo il Pedaso ha iniziato la sua “contesa” con il duo arbitrale che si è rivelata perniciosa per il quintetto di Cervellini, che ha dovuto ammainare bandiera, mentre la Rhütten con i preziosi 2 punti sale al sesto posto del raggruppamento B del torneo di Divisione regionale 1. Venerdì prossimo si chiude la regular season con un’altra gara davanti al proprio pubblico per capitan Cruciani e soci. Di scena al palas Ciarapica l’Ascoli Basket. Niente a questo punto è precluso alla rinvigorita Rhütten. Palla a due con i piceni alle 21.45.

RHÜTTEN-PEDASO 68-46

RHÜTTEN: Magnatti 4, Vignati 8, Fianchini, Migliarese, Cruciani 4, Potenza, Della Rocca 5, Tiranti 2, Ortenzi 9 (1 tiro da 3 punti), Piermattei, Sorci 24 (6t. da 3p.), Strappaveccia 12 (1t. da 3p.). All. Campetella.

PEDASO: Stampatori 5, Confaloni 9 (1 tiro da 3 punti), Brahimaj 8 (1t. da 3p.), Cognigni 4, Monterubbianesi 5 (1t. da 3p.), Pacioni 4, Francesconi 2, Di Angilla 4, Moriconi 5 (1t. da 3p.). All. Cervellini.

Arbitri: Crosta e Maiorana

Parziali: 22-16, 17-10, 19-12, 10-8; progressivi: 22-16, 39-26, 58-38, 64-86; usciti per 5 falli Potenza e Pacioni, espulso per doppio tecnico coach Cervellini.

