Assemblea Cisl, Marco Ferracuti torna nella “sua” San Severino: “Le Marche non finiscono sulla costa”

Si è svolta a San Severino l’assemblea precongressuale dell’area sindacale territoriale della Cisl Tolentino – Camerino. L’incontro, dal titolo “Il coraggio della partecipazione”, è stato introdotto dal responsabile della Ast Cisl Tolentino – Camerino, David Ballini. Ha partecipato anche il segretario generale della Cisl marchigiana, Marco Ferracuti, originario proprio di San Severino. L’Amministrazione comunale settempedana è intervenuta con l’assessore Jacopo Orlandani.

“Le Marche non finiscono sulla costa. C’è un cuore dell’entroterra che pulsa tra i monti e le colline, fatto di comunità resilienti, bellezza, lavoro e fatica. Ma troppo spesso queste aree sono lasciate ai margini, con servizi che arretrano, infrastrutture carenti e giovani costretti ad andarsene Abbiamo uno squilibrio territoriale evidente che va affrontato con decisione – ha detto Marco Ferracuti -. Non si può parlare di sviluppo se intere zone della nostra regione restano indietro. Serve una strategia vera: investimenti mirati, mobilità sostenibile, servizi di prossimità, incentivi per chi sceglie di restare e costruire futuro. Le Marche crescono solo se crescono tutte. E le aree interne devono tornare al centro delle scelte politiche”.