Parcheggio a pagamento a Canfaito, spiega l’assessore Jacopo Orlandani: “Abbiamo voluto prendere questo provvedimento per preservare il sito naturalistico principalmente. È molto fragile e troppo spesso non v’è rispetto da parte dei visitatori. Con l’ordinanza cerchiamo di regolamentare il traffico e il numero di auto che possono accedere al parcheggio”. (dal Carlino del 2/06).

Forse lo hanno fatto troppo velocemente, sarà una svista o forse nessun assessore frequenta Canfaito! Nel provvedimento la sosta a pagamento è prevista oltre al 2 giugno anche per 8 giornate in autunno, mentre in estate è previsto solo il 15 agosto, come se nel resto delle altre settimane di luglio e agosto il luogo non fosse frequentato, come se dal 1° al 14 agosto non ci fosse bisogno di regolare il traffico. La domanda è questa: Come si fa a scrivere “per preservare il sito naturalistico” chiudendo un solo giorno in estate?

In montagna si va a piedi oppure si organizzano le navette come avviene in questi giorni a Castelluccio e come hanno chiesto più volte le associazioni ambientaliste. Questo è saper amministare una città e proteggere la natura.

Claudio Scarponi