Si è svolto con successo il secondo Memorial Jake Jam in ricordo di Giacomo Bonci, giovane settempedano morto in un incidente d’auto il 21 ottobre 2021. Il campetto di basket dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” ha ospitato la manifestazione che ha visto la partecipazione di tantissime persone. Tutti i fondi ricavati sono stati devoluti all’associazione “Sorrisi per l’Etiopia”. Al momento della consegna di quanto raccolto ha preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei.

La partita del cuore, inserita all’interno del Playground Settempedano, ha coinvolto tanti ex giocatori tra cui Andrea Ciclosi, Riccardo Carboni, Emanuele Rocci, Alberto Sparapassi, divisi in due team.

Da un lato, con i colori dei Los Angeles Lakers, c’erano i ragazzi guidati dal coach Alberto Sparapassi.

Dall’altro, c’era la squadra viola guidata da Mirko Ciriaco.

E’ stato un incontro di puro divertimento che alla fine ha visto primeggiare la formazione viola.

C’è stata anche la gara di tiro da tre che ha visto impegnati Samuele Vissani, che gioca con la Vigor Basket Matelica in serie B, Alessandro Ciampaglia, che gioca con il Porto Sant’Elpidio Basket in serie C Gold, Alessio Re del Fiorenzuola Basket 1972 in serie B e Gabriele Mentonelli della Vigor Basket Matelica, sempre in serie B.

Per quanto riguarda invece il Playground, giunto alla quarta edizione e inserito quest’anno nel circuito nazionale EstaThé 3×3 Italia Streetbull Circuit, il primo posto è stato appannaggio del team “Birra e Porchetta”, composto da Facili, Della Rocca, Ortenzi e Potenza, i quali hanno battuto – a sorpresa – “Le bimbe di Giampablo”, squadra formata da Vissani, Mentonelli, Ciampaglia e Buresta. Sul terzo gradino del podio è salita la formazione “Magro sarai te”.