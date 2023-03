Venerdì 10 febbraio alcuni studenti dell’Istituto hanno partecipato alla commemorazione del “Giorno del Ricordo” per le vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, si è svolta davanti al Monumento dei Caduti e, successivamente, all’Italia, alla presenza del sindaco, dei rappresentanti delle istituzioni locali e dell’Unione degli Istriani, insieme al Coro di Voci bianche dell’Associazione musicale “Virgilio Puccitelli”.

Inoltre, la nostra scuola ha organizzato venerdì 24 febbraio un incontro con Emanuele Piloni, coordinatore per le Marche dell’Unione degli Istriani, al fine di approfondire con i ragazzi delle classi quarte e quinte il tema delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Emanuele Piloni, originario proprio di San Severino Marche, ha saputo catturare l’attenzione degli studenti in un lungo percorso storico-geografico che dal confine orientale del nostro Paese è giunto fino a noi, attraverso eventi drammatici e atti di coraggio che si intrecciano con le vicende familiari dello stesso relatore.

Nell’Aula magna dell’Itts Divini, alla presenza anche del Dirigente scolastico, Sandro Luciani, e dell’assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, il coordinatore regionale degli Istriani, attraverso parole appassionate e immagini strazianti, ha saputo esplicitare tutta la drammaticità di quelle vicende storiche: un monito ai nostri ragazzi, per il loro presente e per il futuro affinché non debba e possa ripetersi mai più ciò che è accaduto con il dramma delle foibe.