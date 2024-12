Calcetto, settimo risultato utile di fila per il Serralta: 6-6 contro Victoria Cingoli

Termina in parità una sfida bellissima, avvincente, in bilico fino all’ultimo istante tra due squadre che hanno dato tutto disputando una partita ottima e piena di spunti tecnici e tattici oltre che di reti (dodici per il 6-6 finale). Insomma, c’è stato da divertirsi al palas Ciarapica ed il pubblico presente ha potuto assistere allo spettacolo offerto da Serralta e Polisportiva Victoria Cingoli che si sono affrontate a viso aperto confermando le previsioni della vigilia di match combattuto ed incerto fra le due quinte della classifica che sono giunte a pari punti allo scontro diretto per un confronto con vista play off. L’avvio di partita rispetta le premesse perché dopo tre minuti il risultato cambia: azione personale splendida di Suarez che si invola sulla sinistra, si accentra e batte Albanesi.

L’ottimo momento di forma del Serralta (sei risultati utili di fila) viene confermato da un approccio perfetto e dopo il gol del vantaggio arrivano altre occasioni. A sorpresa al 14’ giunge però il pareggio ospite su disattenzione difensiva gialloblù con palla persa e recuperata prontamente da Joele Banchetti che realizza. Passano tre minuti e i locali sono di nuovo avanti: bella manovra corale conclusa da Stacchiotti che in scivolata mette in porta. Il Serralta continua a creare, ma non a finalizzare e così i cingolani impattano di nuovo al 20’ con Ombrosi bravo a trovare il diagonale vincente con un tiro di punta. La beffa, per risultato e andamento della frazione, arriva al 22’ quando Joele Banchetti trova la doppietta con un tiro che viene deviato con il pallone che assume una traiettoria beffarda entrando sotto la traversa. Il Serralta, scottato dall’epilogo che ha preceduto l’intervallo, rientra in campo determinato e nel giro di tre minuti capovolge la situazione. Al 4’ capitan Dialuce è bravo a centrare il bersaglio con un tiro dalla destra; al 7’ ecco il secondo personale sigillo di Suarez che vale il 4-3. La partita è più equilibrata e presenta azioni da ambo le parti. Al 12’ un contropiede riporta in parità la Polisportiva Victoria grazie al gol di Crescimbeni. Il botta e risposta fra le due contendenti prosegue, perché prima il Serralta torna in vantaggio grazie ad una splendida rete di Bonci, ma sessanta secondi dopo il 5-5 è servito da Johannes Banchetti. La gara ora sembra essere più tranquilla e diretta verso questo risultato di parità, ma non sarà così perché nel tempo di recupero c’è ancora tempo per ulteriori emozioni e variazioni. Al 32’ infatti sono gli ospiti a trovare il 6-5 con lo scatenato Joele Banchetti (tripletta), ma il Serralta non molla ed è bravissimo a reagire tanto da trovare il 6-6 definitivo. Gialloblù in forcing e che ottengono un giusto e più che meritato premio con il gol di Suarez (altro protagonista della serata anche lui con una tripletta) che regala un bel punto ai settempedani (in serie utile da sette giornate) che impattano contro un avversario forte muovendo la classifica (19 punti) e rimanendo agganciati al treno play off. Per il Serralta termina qui l’andata e il 2024 agonistico dato che nella prossima giornata osserverà il turno di riposo per riprendere poi il 10 gennaio 2025 sempre in casa contro l’Aurora Treia.

SERRALTA-POLISPORTIVA VICTORIA 6-6

MARCATORI: pt 3’ Suarez, 14’ Banchetti Joele, 17’ Stacchiotti, 20’ Ombrosi, 26’ Banchetti Joele; st 4’ Dialuce, 7’ Suarez, 12’ Crescimbeni, 15’ Bonci, 16’ Banchetti Johannes, 32’ Banchetti Joele, 33’ Suarez

SERRALTA: Principi, Seferi, Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Stacchiotti, Suarez, Bonci, Nardi, Sbaraglia, Piccinini, Vignati. All. Riccio

POLISPORTIVA VICTORIA: Albanesi, Gianfelici, Maccioni, Tittarelli, Banchetti Johannes, Crescimbeni, Ombrosi, Simonetti, Panella, Mogianesi, Banchetti Joele, Zanelli. All. Mulinari

Roberto Pellegrino