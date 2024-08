Coppa: la Settempeda debutta sabato 31 agosto con l’Aurora Treia targata Lube

A pochi giorni dall’ufficialità della composizione dei due gironi del campionato di Promozione che ha visto la Settempeda confermata nel girone B (da cui è uscita l’Appignanese passata in quello A) e dove si trova pure l’Aurora Treia, ecco che sono stati resi noti gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale della Coppa Marche ed il sorteggio ha voluto abbinare ai biancorossi proprio la formazione treiese che, dunque, sarà la prima avversaria stagionale in un match ufficiale.

Questo il responso per il primo turno della manifestazione che darà il via alla nuova annata agonistica e che si presenta senza dubbio stimolante visto che due delle novità del torneo di Promozione, Settempeda neopromossa e come detto Aurora che ha usufruito del ripescaggio, si affronteranno in questa sfida che si annuncia interessante e ricca di spunti, pensando anche che si tratterà di una prova generale in vista dell’esordio in campionato (il sabato successivo 7 settembre).

Appuntamento dunque allo stadio Soverchia per sabato 31 agosto (ore 16.30) con match di ritorno fissato per mercoledì 18 settembre a Treia.

Passerà il turno chi, nell’arco della due partite, segnerà più reti (in caso di parità calci di rigore). Chi delle due contendenti la spunterà otterrà il pass per gli ottavi (16 e 30 ottobre). Già reso noto il prosieguo della Coppa: quarti di finale 13 novembre e 4 dicembre, semifinali 5 e 19 marzo e finalissima 16 aprile.

Ipotizzando che la Settempeda possa andare avanti nel torneo ecco che potrebbero verificarsi questi accoppiamenti: negli ottavi contro la vincente di Casette Verdini-Trodica; nei quarti contro una fra Cluentina, Corridonia, Vigor Montecosaro e Elpidiense Cascinare; in semifinale contro una fra le otto squadre del fermano e dell’ascolano che uscirà vincitrice dai turni precedenti. Tutti scontri questi di andata e ritorno. Sarà, invece, gara unica l’atto conclusivo di metà aprile (mercoledì) da disputarsi in campo neutro.

Roberto Pellegrino