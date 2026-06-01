Feste per il patrono: domenica 7 giugno torna la “Fiera di San Severino”

Fedele alla sua secolare tradizione, torna l’atteso appuntamento con la “Fiera di San Severino”. Come stabilito da un apposito Regolamento comunale, la manifestazione si svolge la prima domenica di giugno di ogni anno e, per questa edizione, l’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno.

L’evento si svilupperà lungo le principali vie e piazze del centro settempedano: viale Matteotti, via Dante Alighieri, via San Sebastiano, piazzale Don Minzoni e tutta l’area del parcheggio della stazione ferroviaria. Per l’edizione di quest’anno è prevista la partecipazione di un centinaio di operatori ambulanti.

La fiera del patrono rappresenta da sempre un momento di grande richiamo per lo shopping e la socialità, grazie a una proposta merceologica estremamente variegata. All’interno dell’area fieristica troveranno spazio operatori specializzati sia nel settore non alimentare sia in quello alimentare, con una ricca selezione di prodotti dolciari e tipicità locali come formaggi e salumi.

In conformità con il Regolamento, la fiera riserverà inoltre aree specifiche a categorie speciali volte a valorizzare l’economia del territorio: artigiani e mestieranti, spazi dedicati alla manualità e alla tradizione manifatturiera. Produttori agricoli: per una spesa a chilometro zero e legata alla terra, banchi riservati all’esposizione e alla vendita di opere d’arte e dell’ingegno a carattere creativo, posteggi dedicati al mondo del volontariato e della solidarietà.

L’orario ufficiale di svolgimento della fiera è programmato dalle ore 8 alle ore 23.