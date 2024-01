La Settempeda vince a Pollenza con un gol di Gianfelici allo scadere (1-2)

La Settempeda riscrive lo stesso copione della precedente partita: va in vantaggio, si fa riprendere e alla fine riesce a vincere allo scadere. Anche il protagonista non cambia: Tommaso Gianfelici. Il numero 7 ancora da subentrato firma la rete dell’importante vittoria con le stesse modalità del match contro la Passatempese cioè colpo di testa preciso con perfetta scelta di tempo nell’inserimento su cross dalla bandierina. Insomma, altri 90’ combattuti, sofferti, ad alta emotività e da cuori forti per i biancorossi che centrano il quarto successo di fila tenendo così la scia della capolista consolidando il secondo posto. Una bella Settempeda nel primo tempo che ha creato tanto, mostrando personalità e una manovra veloce e spigliata; poi nella ripresa l’approccio non è stato lo stesso e quando si è ritornati in parità numerica (un espulso per parte: nella prima frazione Mengoni poi ad inizio ripresa Tacconi) i biancorossi si sono disuniti perdendo campo di fronte ad un Montemilone più deciso e convinto che, oltre al pari, ha avuto alcune chance per poter vincere ma ha peccato di sangue freddo al momento della conclusione. Si può dire che i locali, che per uomini e struttura non meritano la classifica attuale, avrebbero meritato almeno il pareggio ed invece incassano un ko doloroso per mano di una Settempeda cinica che ha saputo trovare energie mentali preziose nel finale tanto da piazzare il guizzo giusto per fare il colpaccio. Oltre ai due goleador di giornata, da evidenziare le prove di Montanari, Mulinari, Silla e Cappelletti. Nel prossimo turno settempedani chiamati ad affrontare un’altra delicata trasferta sul campo del Porto Recanati.

La cronaca

Per la seconda di ritorno, prima fuori casa, la Settempeda va in campo di domenica contro il Montemilone Pollenza. Sfida da testa coda con i locali invischiati in zona play out ed ospiti alla ricerca di altri tre punti per ritornare secondi a tre lunghezze dalla Vigor. Biancorossi in emergenza nel reparto offensivo (sono fuori in tre) ed allora mister Ciattaglia mette Cappelletti prima punta, alza Eclizietta ed a centrocampo al fianco del rientrante Cartechini conferma Silla. Avvio buono della Settempeda che mostra di essere da subito in partita. Silla scatta centralmente e poi serve in verticale Cappelletti che si libera e calcia dal limite. Giorgi respinge. Arriva Montanari che calcia in corsa trovando ancora pronto il portiere del Montemilone. Al 24’ preziosismo di Cappelletti che, dopo aver ricevuta palla da rimessa laterale sul vertice destro dell’area, controlla e poi in girata scarica il sinistro al volo in diagonale che chiama Giorgi alla parata in tuffo. Al 26’ arriva il meritato vantaggio per i biancorossi. Silla accelera e penetra in area da destra per poi allungarsi in scivolata per crossare rasoterra; palla che arriva a Montanari che batte di prima intenzione con il tiro che diventa un assist per Dolciotti che davanti alla porta è lesto a deviare sotto la traversa.

Alla mezzora Settempeda ancora pericolosa: Montanari affonda a sinistra e crossa raggiungendo Marcaccio che si coordina per colpire in acrobazia; la palla finisce a Cappelletti che trova una bella conclusione al volo che Giorgi ferma in tuffo. Al 36’ è Balloni a cercare di interrompere l’inerzia a favore degli ospiti con un bel tiro da fuori che sorvola di poco la traversa. Al 41’ piove sul bagnato per il Montemilone perché Mengoni viene espulso (rosso diretto) in seguito ad un intervento in scivolata a metà campo su Eclizietta che se ne era andato in velocità. Prima del riposo ancora Settempeda. Ripartenza veloce in superiorità di uomini condotta da Silla che allarga verso destra per Dolciotti il cui stop a seguire risulta lungo e ciò favorisce l’uscita bassa di Giorgi che ferma la palla dentro l’area per poi però uscirne commettendo una infrazione punita con punizione e giallo. Secondo tempo che la Settempeda non dà la sensazione di approcciare a dovere e, infatti, al 7’ arriva un episodio importante che cambia il match: Tramannoni attacca l’area e viene anticipato da Caracci toccato dal terzino avversario. Punizione in favore del portiere ospite ma si accende una mischia che vede Bartolini “volare” a terra con l’arbitro che interviene mostrando il cartellino rosso a Tacconi pescato nel mucchio e ritenuto responsabile. Squadre dieci contro dieci e match che cambia e che si riapre con la Settempeda che sembrava poter controllare la situazione e invece va a complicarsi le cose. Il Montemilone trae forza e convinzione da tutto ciò e attacca. La Settempeda si abbassa e comincia a soffrire, anche se di pericoli concreti non ne corre. Al 33’ però il pareggio è cosa fatta. Carboni conquista palla a centro area dove viene affrontato da due difensori per poi finire giù. Contatto evidente e fallo che ci sta. Rigore che Bartolini trasforma spiazzando Caracci. Sulle ali dell’entusiasmo i pollentini spingono e iniziano a credere alla vittoria. Tramannoni scende sulla destra, arriva in area, si accentra e scarica il sinistro fra le braccia di Caracci. Al 42’ la chance per Carboni è ancora più grande. Il numero 11 attacca l’area, salta il difensore, sterza verso il dischetto e poi davanti a Caracci calcia di sinistro colpendo però male tanto da spedire altissimo. Al 43’ la Settempeda si fa vedere di nuovo in avanti e lo fa colpendo in maniera decisiva. Angolo da sinistra di Eclizietta che mette un pallone con il contagiri in area che Tommaso Gianfelici con inserimento puntuale va a girare di testa in torsione perfetta trovando l’angolino più lontano con Giorgi immobile. E’ un duro colpo per il morale dei padroni di casa che devono ricostruire tutto. Sono 5 i minuti di recupero e il Montemilone ci prova con la forza dei nervi. Punizione da posizione favorevolissima per Bartolini che la barriera smorza, ma l’occasione migliore è quella del 49’ quando sugli sviluppi di un angolo il neo entrato Bonifazi trova l’elevazione giusta per deviare di testa con sfera che rimbalza sulla traversa e torna in area con la difesa biancorossa che allontana. L’ultimo tentativo vede un cross lungo che Caracci va a bloccare con uscita alta puntuale e coraggiosa nel mucchio che sancisce la fine delle ostilità e precede di pochi istanti il triplice fischio che dà la vittoria alla Settempeda.

Il tabellino

MONTEMILONE-SETTEMPEDA 1-2

MARCATORI: pt 26’ Dolciotti; st 33’ Bartolini su rigore, 44’ Gianfelici Tommaso

MONTEMILONE POLLENZA: Giorgi, Tramannoni (44’ st Forconi), Eleonori, Properzi, Porfiri, Mengoni, Bah, Gianfelici (18’ st Falkenstein), Balloni (27’ st Bonifazi), Bartolini, Carboni. A disp. Valente, Camilloni, Massaccesi, Meschini, Ricciardi, Tasselli. All. Mazzaferro.

SETTEMPEDA: Caracci, Mulinari, Montanari, Cartechini (30’ st Gianfelici), Marcaccio, Tacconi, Quadrini, Dolciotti (45’ st Farroni), Cappelletti, Silla, Eclizietta. A disp. Scattolini, Maffei, Codoni, Gega, Lazzari, Meschini, Sfrappini. All. Ciattaglia.

ARBITRO: Ciavaroli di San Benedetto

NOTE: espulsi al 41’ Mengoni, al 7’ st Tacconi. Ammoniti: Bah, Quadrini, Gianfelici Alessandro, Marcaccio, Giorgi, Porfiri, Falkenstein, Tramannoni. Recupero: pt 3’; st 5’

Roberto Pellegrino