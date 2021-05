Intervalliva: Anas e Quadrilatero al lavoro sul tracciato. Il senatore Coltorti: “Per M5S è una priorità”

Il senatore Mauro Coltorti (Movimento 5 Stelle), presidente della Commissione Lavori pubblici e infrastrutture del Senato, ha incontrato i vertici di Anas e della società Quadrilatero per discutere dell’intervalliva Tolentino-San Severino: “un’opera – dice – che finalmente è in corso di progettazione senza seri ostacoli strutturali, lungo un tracciato fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e approvato già nella Conferenza dei Servizi”. Lo hanno accompagnato a Roma alcuni tecnici e l’imprenditore settempedano Oliviero Carducci, che da tempo segue da vicino il progetto e si sta adoperando con grande impegno affinché l’intervento possa avere l’accelerazione e il completamento necessari.

“Si è parlato delle criticità del tracciato, concentrate principalmente sul raccordo alla ‘361’ – spiega il senatore Coltorti – e in particolare sul tratto che aggira il Parco archeologico di Septempeda, sottoposto a vincolo archeologico e paesaggistico. In questo settore, la realizzazione di una circonvallazione dell’area permetterebbe di recuperare l’intero nucleo abitato protetto dalla cinta muraria romana, che costituisce quasi un unicum nel panorama marchigiano. La Soprintendenza ha dato parere preliminare favorevole, ma sono necessarie prospezioni archeologiche specifiche che inizieranno entro pochi mesi. L’attraversamento del Potenza a sud della città permetterà di collegare rapidamente l’intervalliva anche alla ‘502’ per Cingoli e all’ospedale di San Severino, una struttura fondamentale per l’intera area. Per quanto riguarda il resto del tracciato, a sud della galleria che interesserà il crinale, si è discusso dell’interferenza sia con le aree di frana, che insistono sul versante in sinistra idrografica, sia con le aree a rischio di esondazione fluviale. Si tratta di frane di ridotte dimensioni che presentano dunque problemi minimi rispetto alle grandi frane che si sarebbero attraversate nel tracciato precedente. Voglio rassicurare i cittadini che la realizzazione di quest’opera, attesa da anni e determinante per la vallata del Potenza e del Chienti, per le città di San Severino e Tolentino, e per tutto il territorio circostante, è una priorità per il Movimento 5 Stelle, che si batte sempre per evitare sprechi e trovare le soluzioni migliori per ambiente e cittadini”.