Giovedì 4 e venerdì 5 maggio, ore 21, ottavo ed ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica del cinema San Paolo del periodo marzo-maggio: Decision to Leave, il thriller d’autore del regista sudcoreano Park Chan-wook, con Park Hae-il e Tang Wei. Con questo ultimo film, Park Chan-wook (già noto a livello internazionale per la famosa “Trilogia della Vendetta”, Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta) ha vinto al Festival di Cannes 2022 il “Prix de la mise en scène” (“Miglior regia”).

Ma gli appuntamenti con il cinema d’autore al San Paolo non terminano qui, perché per il mese di maggio è in cartellone una mini-rassegna da non perdere: L’ultima notte di Amore, di Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva (giovedì 11 e venerdì 12 maggio); Il ritorno di Casanova, diretto da Gabriele Salvatores, con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco e Natalino Balasso (giovedì 18 e venerdì 19 maggio); infine, Il sol dell’avvenire, di Nanni Moretti, con Moretti stesso, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Almaric e Valentina Romani (dal 25 al 28 maggio).

Per maggiori informazioni sui costi e sugli orari, contattare direttamente il Cinema San Paolo (https://www.facebook.com/Cinema-San-Paolo-987435867995844).

