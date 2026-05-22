“Notte dei musei”: aperto al pubblico l’House Museum Clock’s and Scientific Instruments

C’è un luogo dove il tempo non si limita a scorrere, ma racconta storie straordinarie di ingegno, viaggi e scoperte scientifiche. Nel cuore pulsante di San Severino, a pochi passi dalla suggestiva piazza principale, si nasconde un tesoro che aprirà le sue porte per una serata indimenticabile. L’appuntamento è per sabato 23 maggio in occasione della “Notte dei Musei”, iniziativa che vedrà la città settempedana accendere i riflettori sul

proprio patrimonio storico-culturale.

Tra le tappe imperdibili di questo circuito spicca senza dubbio l’House Museum Clock’s and Scientific Instruments, situato in via XX Settembre al numero 24.

Questo spazio unico custodisce la preziosa collezione privata di Gianmario Massi: un viaggio affascinante che attraversa il Seicento, il Settecento e l’Ottocento, unendo l’Europa centrale alle Marche attraverso oggetti di rara bellezza e valore storico.

Varcare la soglia del museo significa immergersi in un’atmosfera d’altri tempi. I visitatori potranno ammirare da vicino orologi d’epoca perfettamente conservati, complessi macchinari da orologiai che testimoniano la precisione artigianale dei secoli passati, raffinati strumenti scientifici e antichi congegni astronomici utilizzati per decifrare i segreti del cielo. Tutti pezzi unici, frutto di una costante e appassionata ricerca tra le più prestigiose

collezioni private del Centro Europa. In questa serata, il pubblico avrà l’opportunità di ammirare nuovi reperti storici, arrivati da poco in museo, che arricchiscono ulteriormente il percorso espositivo.

L’evento sarà ad ingresso gratuito, pensato per offrire un’esperienza immersiva e culturale. Dalle ore 17 alle ore 21 sarà lo stesso titolare e custode di questi tesori a fare da Cicerone, svelando i segreti e gli aneddoti che si celano dietro ogni singolo ingranaggio. Proseguendo, dalle ore 21 fino alle ore 23, Gianmario Massi sarà affiancato nella guida dei diversi reperti storici da Maria Cicconi, dottoressa in Comunicazione e Culture digitali, da tempo affascinata dal mondo dell’arte.

Che siate cittadini settempedani orgogliosi delle bellezze locali oppure curiosi turisti a caccia di un’esperienza fuori dal… tempo, l’House Museum vi aspetta sabato 23 maggio. Sarà l’occasione giusta per lasciarsi sedurre dal ticchettio delle lancette degli orologi, scoprendo come la scienza possa legarsi all’arte, creando fascino e meraviglia sotto il cielo di San Severino.

M. C.