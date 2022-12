Dopo i sold out registrati nelle tre date programmate tra fine ottobre e dicembre, l’8 gennaio alle ore 18 si apre il nuovo ciclo di appuntamenti del Sic (Stabile di innovazione circense) al Feronia con gli ucraini Dekru che portano in scena Anime leggere, uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, per chiudere con un sorriso le festività di inizio anno nuovo.

Il quartetto è stato scelto per esibirsi durante l’udienza di Papa Francesco per il Giubileo dello spettacolo popolare, si è aggiudicato numerosi premi (vincitori al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa) e ha stupito i giurati di Ucraina’s got talent e Tu sí que vales Italia.

Scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante della rinomata Accademia di varietà e arti circensi di Kiev, Anime leggere accompagna lo spettatore in un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale, con uno sguardo al contempo ironico e delicato.

Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco entrano in una scena vuota e col solo uso del corpo evocano gli scenari più fantasiosi. Ecco comparire di fronte agli occhi del pubblico un allegro circo, una gara olimpica, un misterioso mondo sottomarino e molto altro ancora. A volte come in un film in 3D o in un’esperienza di realtà aumentata, altre come in una vecchia pellicola in bianco e nero, vengono presentate sequenze tratte dalla quotidianità, fatta di tic comici e buffe situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra due statue viventi e poetici ritratti della natura.

Una serie di scene indipendenti che vanno a comporre un grande ed esilarante racconto, tra il realismo e l’immaginazione.

I Dekru sono dei mimi che lasciano… senza parole! Protagonisti sono Mykyta Cherepakhin, Viktor Chuksin, Nataliia Neshva, Bohdan Svarnyk. Il direttore artistico è Aleksandr Bezmyatezhnyy; tour manager Anton Grabli; project manager Nikolai Poleistorii.

Lo spettacolo prevede un atto unico della durata di 60 minuti.

I Dekru sono eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekru sono un pluripremiato quartetto di mimi ucraini il cui virtuosismo fisico ha portato al successo planetario uno spettacolo che, grazie ad un linguaggio universale che non necessita di parole, ha divertito e commosso i Paesi di tutto il mondo, tra i quali Francia, Germania, Polinesia, Tahiti, Nuova Caledonia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera, oltre che Italia, Russia e Ucraina.

I biglietti: intero 12 euro, ridotto 8 euro (abbonati alla stagione di prosa e giovani fino a 14 anni compiuti). Sono in vendita presso la Pro loco dal martedì precedente lo spettacolo, mentre al botteghino del Feronia dalle ore 18 del giorno dello spettacolo.