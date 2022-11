Non decolla ancora il cammino casalingo della Settempeda che deve rinviare l’appuntamento con il primo acuto interno e per la quarta volta su quattro deve dividere la posta in palio con il rivale di turno. Tocca alla Vigor Montecosaro impattare a reti bianche (secondo zero a zero sul terreno amico per i biancorossi) al “Soverchia” in un match che ha ricalcato tutti quelli che si sono giocati a San Severino. Squadra ospite ben organizzata dietro, compatta, ordinata che ha tenuto bene il campo impedendo alla Settempeda di sviluppare la propria manovra e di incidere sotto porta. I locali hanno avuto difficoltà nel trovare soluzioni offensive per la mancanza di precisione, di gioco corale e di movimenti giusti soprattutto nel mantenere le giuste distanza fra centrocampo e attacco. Alla finesi può dire che il pari sia equo e per la Settempeda è un punto che muove la classifica e, per come si era messa la partita (uomo in meno dal minuto 27 della ripresa) può essere ben accetto, anche se rimane la sensazione che sia stata una ghiotta occasione persa per fare bottino pieno e per fare un bel balzo verso il secondo posto che ora dista quattro lunghezze. Le cose migliori i biancorossi le hanno mostrate nell’ultimo periodo di gara proprio quando sono rimasti in inferiorità numerica (due buone chance per Capenti) e da qua bisogna ripartire per affrontare al meglio la difficile trasferta derby di sabato prossimo a Castelraimondo contro la Folgore.

La cronaca

Siamo al giro di boa del girone di andata (turno numero otto) e la Settempeda vuole sfruttare l’impegno casalingo per consolidare la classifica e per brindare finalmente al primo successo interno della stagione. Al Soverchia arriva la Vigor Montecosaro che giunge dalla prima vittoria in assoluto e vuole continuare a far bene. Mister Pierantoni sceglie un 5-3-2 ordinato e compatto con Reucci in regia e Bernabei a pungere in avanti. Una sola novità in casa biancorossa nel 4-3-3 di partenza con Verdolini, alla prima da titolare in campionato, che gioca esterno sinistro di attacco al pposto di capenti che siede in panchina. Proprio Verdolini accende la sfida (6’) con guizzo in area e tentativo di scavalcare il portiere in uscita bassa con l’estremo ospite che ha la meglio. E’ Micucci poco dopo a mettersi in mostra con due conclusioni nel giro di pochi minuti: prima un destro che finisce sul fondo, poi un rasoterra parato da Caracci. Al 26’ ci prova Tulli dal limite con un rasoterra che Caracci devia in tuffo. Al 38’ ancora Vigor con Garofalo che sbuca sul secondo palo da dove tenta il tiro con la palla colpita male che attraversa lo specchio per poi essere allontanata da Kheder.

Un primo tempo avaro di emozioni e di occasioni eclatanti termina qua sul risultato ad occhiali.

Il primo cambio di Ruggeri vede entrare Capenti (fuori Verdolini) e proprio il neo entrato si rende protagonista di un ottimo controllo su passaggio di Broglia e di un destro verso il primo palo con pronta risposta in tuffo di Renzi che non si fa sorprendere. Al 27’ episodio importante. Mecozzi, entrato da poco, scatta verso l’area e viene affrontato da Forresi che interviene in modo deciso dando l’impressione di prendere prima la palla e poi l’avversario che va giù. Per l’arbitro è fallo del centrale di casa che, considerato ultimo uomo, viene espulso con rosso diretto. Da evidenziare che, oltre al contatto apparso non falloso, restano molti dubbi sulla posizione di partenza di Mecozzi apparsa ai più irregolare per fuorigioco (nel primo tempo in una azione simile era stato fermato Ulissi lanciato verso l’area per off side che sembrava non esserci). Match ora ancora più in salita per la Settempeda che scala Minnucci (entrato da due minuti) in difesa a fare il centrale e fa entrare Lleshi per Panicari in modo da rinforzare il centrocampo in cui è presente anche Rossi che aveva preso il posto di Broglia. E’ qui che i biancorossi dimostrano grinta e atteggiamento giusti per resistere al meglio e per giocare bene seppur con un uomo in meno. Al 31’ di nuovo Tulli che ci prova con un destro ribattuto a pugni uniti da Caracci. Nel finale si registrano due occasioni, una per parte: su palla filtrante in area Capenti ha lo spazio per calciare in corsa con parata di Renzi; sul capovolgimento di fronte Micucci crossa da destra, pallone sul palo e poi addosso a Tabarretti con la deviazione che arriva a Caracci che può bloccare. E’ l’ultimo sussulto del match , nei 4’ di recupero non accade nulla, che finisce 0-0 e che consegna un punto a ciascuna squadra.

Il tabellino

SETTEMPEDA-VIGOR 0-0

SETTEMPEDA: Caracci, Tabarretti, Kheder, Broglia (58’ Rossi), Campilia, Forresi, Quadrini, Silla, Ulissi (70’ Minnucci), Verdolini (56’ Capenti), Panicari (75’ Lleshi). A disp. Palazzetti, Latini, Granili, Menichelli, Orlandani. All. Ruggeri

VIGOR MONTECOSARO: Renzi, Pepi, Filacaro (77’ Morbidoni), Bartolini (64’ Beruschi), Garofalo, Cicconofri, Micucci, Tulli (53’ Mecozzi), Reucci (75’ Marcantoni), Bernabei, Biondi (64’ Baiocco). A disp. De Marco, Scipioni, Ottaviani, Tomassini. All. Pierantoni

ARBITRO: Monterubbiano di Fermo

NOTE: espulso Forresi al 72’ per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Broglia, Minnucci, Capenti, Reucci, Mecozzi, Garofalo. Angoli 4-5. Recupero: pt 1’, st 4’

Roberto Pellegrino