“Sui fondi stanziati per la realizzazione dell’intervalliva Tolentino – San Severino c’è molta confusione. Per questo, con un’interrogazione parlamentare, ho chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di chiarire dove siano appostate le risorse per finanziare questo intervento”.

Lo dice la deputata maceratese Irene Manzi (Pd) che ha presentato, appunto, un’interrogazione sul caso della “bretella” e dei fondi disponibili per il suo finanziamento. “Nelle settimane scorse i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Simone Livi hanno dichiarato che con l’ultima legge di bilancio, approvata in via definitiva il 29 dicembre, sono stati stanziati i fondi (26 milioni di euro) necessari al completamento dell’intervalliva Tolentino-San Severino – spiega l’on Irene Manzi – che “risulta interamente finanziata come previsto originariamente”. Tuttavia, negli stessi giorni, e precisamente il 27 dicembre, con Delibera Cipess (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 marzo scorso) l’intervento è stato definanziato per un totale di 40 milioni di euro con il via libera di Quadrilatero, Anas, Regione e Provincia. Sembrerebbe, dunque, che l’opera Intervalliva Tolentino-San Severino Marche, ritenuta non cantierabile, sia stata – al contrario di quanto annunciato dai consiglieri regionali di FdI – definanziata. C’è assoluta necessità di fare chiarezza, vista la difformità tra i due atti, dove siano state appostate le risorse ripristinate per finanziare l’“Intervalliva Tolentino San Severino”, un intervento fondamentale per il territorio. La stessa sindaca di San Severino nel rispondere, pochi giorni fa, a un’interrogazione sul tema aveva evidenziato la scarsa chiarezza degli atti in proposito. È quindi indispensabile che il Ministero competente chiarisca e dia rassicurazioni in proposito”.