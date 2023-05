E’ consuetudine che il primo maggio di ogni anno il Presidente della Repubblica conferisca la decorazione “Stella al merito del lavoro” istituita con Regio Decreto del 30 Dicembre 1923, n. 3167. Stavolta saranno mille i lavoratori (dipendenti) premiati su una platea di oltre 18 milioni di lavoratori, ai quali vengono riconosciute perizia, laboriosità, buona condotta morale e l’aver contribuito a innovare, migliorare i processi aziendali o delle misure di sicurezza, capacità di preparare le nuove generazioni.

I lavoratori marchigiani che hanno ottenuto l’onorificenza sono 32 così ripartiti: provincia di Pesaro Urbino 5, provincia di Ancona 8, provincia di Macerata 9, provincia di Fermo 3, provincia di Ascoli Piceno 7.

Fra i maceratesi c’è anche il settempedano Leandro Giusti, 66 anni, da pochi mesi in pensione.

Ha lavorato negli ultimi 10 anni come veterinario responsabile del settore tecnico veterinario del gruppo Fileni, dove ha portato avanti con successo l’allevamento senza l’uso di antibiotici.

Sposato con Anna Cafrullo, Leandro è padre di tre figli maschi e, da 11 giorni, è diventato anche nonno di un pargoletto di nome Giovanni.

La nomina per lui decorre da oggi – 1° maggio -, ma la consueta cerimonia per la consegna della Stella e dell’attestato avverrà il prossimo 5 dicembre in concomitanza con la celebrazione dei cento anni della “Stella al merito”, quando il presidente Mattarella ha già calendarizzato una specifica “Giornata della Stella al merito del lavoro”.