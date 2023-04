Arriva in Consiglio comunale (la seduta è in programma giovedì 27 aprile) la vicenda dell’intervalliva San Severino-Tolentino grazie a un’interrogazione del gruppo consiliare “San Severino Futura”, composto da Francesco Borioni e Alessandra Aronne.

“Come noto – si legge nel documento – lo scorso 16 marzo è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (datata 27 dicembre 2022) con la quale veniva deliberato il temporaneo definanziamento dell’intervento “Intervalliva Tolentino-San Severino Marche” per un totale di più di 40 milioni di euro, con il benestare di Quadrilatero, Anas, Regione e Provincia. Tali fondi sono stati spostati per finanziarie l’intervalliva di Macerata, tratto Sforzacosta-Pieve e collegamento capoluogo, tratto Pieve-Mattei, motivando il definanziamento dell’intervalliva Tolentino-San Severino con la necessita dell’acquisizione di pareri e autorizzazioni (non immediata cantierabilità), la cui cantierabilità non è prevista a breve scadenza”.

“San Severino Futura” ritiene che “con il “temporaneo” definanziamento di oltre 40 milioni di euro dell’intervalliva San Severino-Tolentino si può considerare pressoché vano l’impegno profuso da più forze politiche nel reperire i finanziamenti e nell’elaborare un tracciato funzionale e sostenibile dell’asse viario”.

Dal momento in cui i gruppi consiliari di minoranza più volte hanno interrogato il sindaco per fornire ai cittadini informazioni puntuali sull’intervalliva, con l’obiettivo di tenere alta la vigilanza su un’opera strategica per il nostro Comune, il gruppo “San Severino Futura” chiede “in quale data e modo l’Amministrazione comunale è stata informata del definanziamento e per quale motivo, ad oggi, l’Amministrazione comunale non ha dato nessuna comunicazione alla cittadinanza di un atto di assoluta importanza e gravità”.

Inoltre, Borioni e Aronne chiedono se al sindaco risulta che i fondi siano stati correttamente reintegrati, come comunicato da due consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e, in caso affermativo, si chiede di esibire al Consiglio comunale la documentazione ufficiale di tale reintegro. Infine, i due consiglieri di opposizione vogliono conoscere, qualora questi fondi non siano stati correttamente reintegrati, “quali azioni l’Amministrazione comunale intende adottare per sollecitare urgentemente il reintegro degli stanziamenti necessari al finanziamento dell’intervalliva San Severino-Tolentino”.