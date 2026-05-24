Lube, l’Under 17 di coach Alessandro Paparoni chiude le finali nazionali nella top five

Quinto posto finale dell’Academy Volley Lube a Caorle. La formazione di coach Alessandro Paparoni ha chiuso le Finali Nazionali U17 con un buon piazzamento. Nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio, i Lubini si sono presi la rivincita contro Kioene Padova piegando la formazione veneta in rimonta con il risultato di 3-1 (23-25, 25-17, 25-17, 25-17) al Palasport Luciano Valerio. Una bella soddisfazione per i marchigiani, che nell’ultimo turno del Girone F avevano mancato l’en plein di successi e il primato cedendo in quattro set proprio con i patavini dopo le brillanti affermazioni con il massimo scarto contro Academy Warriors Viagrande e Sir Mericat Nera.

Lo slittamento in seconda posizione nella Pool era costato ai biancorossi l’abbinamento nei Quarti di Finale contro Fenice Roma Pallavolo, vittoriosa sabato in tre parziali lasciando la Lube a 18, 21 e 14 nei singoli set. Il collettivo cuciniero ha saputo reagire la sera stessa prendendosi una vittoria netta nella suggestiva Semifinale per il 5° posto contro Trentino Volley SRL SSD (25-17, 27-25, 25-16). Una prova di forza che ha aperto la strada al confronto decisivo per entrare nella top five nazionale con tanto di successo liberatorio al cospetto di Padova.

Alessandro Paparoni (head coach Cucine Lube Civitanova U17): “I ragazzi mi hanno dimostrato tutta la loro determinazione nella volata per il 5° posto contro Trento e Padova. Nel Girone F, dopo due vittorie di peso, avevamo perso 3-1 con i patavini, ma va detto che eravamo già certi della qualificazione e che, una volta vinto il primo set, abbiamo pagato un eccessivo rilassamento scivolando alle prime difficoltà concrete. Siamo venuti in Veneto per vincere il più possibile e abbiamo fatto il nostro dovere, con un unico grande rimpianto. La squadra si è lasciata tradire dall’emozione nei Quarti di Finale contro la Fenice Roma. Non abbiamo giocato come sappiamo e questo ci ha impedito di raggiungere le Semifinali. Le risposte che volevo le ho avute con la reazione nella caccia alla quinta posizione. Un bel passo avanti rispetto allo scorso anno”.