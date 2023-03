Il Comune informa che in questi giorni provvederà al pagamento del Cas, il Contributo autonoma sistemazione, relativo al mese di gennaio. Sono 355 i nuclei familiari destinatari dell’aiuto, per un importo complessivo di 284.797. L’ufficio Servizi sociali ricorda agli interessati di aggiornare tempestivamente ogni variazione riguardante il proprio nucleo familiare, qualsiasi spostamento e l’eventuale nuova sistemazione avente carattere di stabilità o la revoca dell’inagibilità della propria abitazione, come pure l’eventuale variazione del proprio Iban e del conto corrente.

Si precisa che dalla data di emissione dei pagamenti si dovrà tenere conto dei tempi applicati dai propri istituti bancari per l’accredito dei bonifici.