E’ termina la stagione della Tormatic San Severino: le ragazze della pallavolo hanno raggiunto pienamente l’obiettivo di inizio stagione, vale a dire la permanenza nel campionato di serie C regionale. Le ragazze del duo Mosca-Crescenzi hanno però un pizzico di rammarico per aver perso, per un solo punto, l’accesso ai play off.

In ogni caso, questo gruppo ha stupito per la caparbietà e per la qualità espressa nel corso della stagione e un applauso va sicuramente fatto ai tecnici, nonché a tuttu le ragazze che sono cresciute insieme e che hanno sempre dato l’anima in campo.

L’ultima partita dell’anno non è stata felice, vista la sconfitta subita in trasferta per 3-0 contro Real Bottega (25-22, 25-12, 25-21), ma sicuramente questo non mette in dubbio il percorso fatto dalla squadra, la quale continuerà anche il prossimo anno tra le migliori delle Marche.

Complimenti ragazze, siamo tutti fieri di voi!