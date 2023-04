Da lunedì 3 aprile, e fino alla fine dei lavori, per il rifacimento dell’asfalto scattano le limitazioni alla circolazione stradale in via Paolo Borsellino, sulla strada comunale a servizio della frazione di Gagliannuovo. Il responsabile dell’area Vigilanza del Comune ha emesso un’Ordinanza con la quale è istituito il divieto di transito dall’intersezione con via Giovanni Falcone alla chiesa della Santa Croce.

I lavori sono stati affidati dall’ufficio Manutenzioni del Comune all’impresa Sgf di Ivano Scarponi di Treia.

Durante l’intervento di preparazione del fondo stradale sarà istituito il senso unico alternato con chiusura totale al transito per l’asfaltatura finale.