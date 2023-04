Il Comune ha deciso di ripristinare la normale illuminazione pubblica a fronte degli interventi di efficientamento energetico degli impianti effettuati negli ultimi mesi, che su un totale di 3.600 lampioni hanno portato ad averne funzionanti ben 2.153 con proiettori o lampade a led, ma anche in considerazione del fatto che ad oggi l’aumento del costo della materia energia, anche per i benefici dei provvedimenti attuati da parte degli organi di Governo, si è notevolmente ridotto, riportando le spese complessive per la fornitura pubblica di energia a quelle storiche da sempre sostenute.

Il sindaco ha quindi firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale, ad aprile dello scorso anno, si era ricorsi a misure urgenti che avevano portato all’attivazione della modalità risparmio sui costi della pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale.

“Al contenimento delle spese – spiega Rosa Piermattei – stanno concorrendo e continueranno a concorrere, a prescindere dal prezzo dell’energia, gli interventi sugli impianti che hanno permesso la sostituzione di ben 400 lampioni dall’aprile 2022 grazie al lavoro della nostra municipalizzata Assem Spa e della ditta Menowatt, società cui sono state affidate proprio la gestione e la manutenzione ordinaria per impianti distinti”.

I lampioni torneranno ad accendersi, dunque, non appena farà buio. Per effetto della nuova Ordinanza dopo la mezzanotte la metà degli stessi si spegneranno, per contenere comunque i costi.