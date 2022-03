Volley: brucia la sconfitta di Fano, ma ora c’è un big match in casa

Nella seconda fase del campionato di serie C regionale di volley, quella che vale il salto di categoria, la Sios Novavetro esce sconfitta dall’ostica trasferta di Fano. I ragazzi gialloblu non riescono nel colpaccio e tornano a casa senza punti!

Parte aggressiva la squadra di casa che fa capire fin da subito di volersi dimenticare gli ultimi risultati negativi e si porta su un parziale di 12-5 che sembra segnare la storia del set. Ma la Sios esce rigenerata dal time out chiamato da coach Pasquali e inizia a giocare portandosi a sole 3 lunghezze dagli avversari. Il divario però non riesce a essere ricucito e la giovane Fano non si fa impaurire portandosi a casa il set per 25-21.

Stessa storia nel secondo parziale. La Virtus Fano gioca a meraviglia e guidata da uno stratosferico Roberti si porta sul 2-0 vincendo per 25-19.

Quando la partita sembra ormai aver preso una brutta piega, l’orgoglio settempedano viene fuori e Muscolini e compagni emergono alla grande cercando di riportare il match sui binari giusti. Così, grazie a uno splendido parziale di 17-25, si va al quarto set.

Questo si gioca punto a punto, con la Sios che prova a fuggire, ma la Virtus che non ci sta e torna perennemente in partita. Sul parziale di 11-13 un fallo di formazione non fischiato alla squadra di casa porta in confusione gli ospiti che subiscono in ricezione un brutto parziale e permette a Fano di fuggire. La reazione della Sios Novavetro c’è, ma purtroppo è troppo tardi: la Virtus Fano vince set (25-23) e partita.

Ora testa a sabato 2 aprile, quando i ragazzi di San Severino saranno impegnati in casa contro la Frezzotti Trasporti: una partita fondamentale per tornare subito a vincere e per dimenticare il passo falso di Fano.