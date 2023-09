I Teatri di Sanseverino propongono rassegne collaterali di grande interesse presso i tre teatri e in altri luoghi della città.

“Altre culture”

I primi viaggi virtuali di questa stagione all’Italia saranno in Colombia (domenica 8 ottobre alle ore 17), Algeria (domenica 26 novembre alle ore 17), Australia (domenica 7 gennaio alle ore 17) e Portogallo (domenica 25 febbraio alle ore 17).

“Incontri con l’autore”

Saranno coinvolti scrittori di rilevanza nazionale: Mirko Zilahy domenica 12 novembre, Antonella Agnoli mercoledì 15 novembre, Cesare Catà venerdì 1° dicembre, Massimo Lanzavecchia – impegnato in un appuntamento dedicato ai 200 anni dalla redazione del progetto del teatro Feronia – domenica 15 ottobre alle ore 17. Tutti gli eventi saranno ospitati nella sala Italia.

Appuntamenti fuori abbonamento al Feronia

C’è innanzi tutto la stagione del Circo contemporaneo, con la direzione artistica di Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini del Circo El Grito. Sei gli spettacoli in cartellone tra ottobre e marzo (uno al mese). Come noto, il teatro Feronia è la sede dello Stabile di innovazione circense riconosciuto dal Ministero della Cultura.

C’è poi la stagione sinfonica dell’Orchestra filarmonica marchigiana, una delle 13 istituzioni sinfoniche italiane riconosciute a livello nazionale dal Ministero della Cultura, la quale presenta sei appuntamenti tra novembre e aprile, due dei quali per le scuole primarie.

La prosa fuori abbonamento prevede tre serate. Nella prima sarà il Gruppo teatrale L’Alternativa a proporre “Le care amiche”; nella seconda toccherà al Gruppo Teatro in Bilico presentare il nuovo spettacolo “L’inquilino del piano di sopra” con testo e regia di Giulia Giontella; infine, nella terza vedremo sul palco la giovane Compagnia Amaranto in “Ma che problemi hai?” di Valentina Capecci per la regia di Simone Riccioni (iniziativa rivolta anche alle scuole superiori).

Per la stagione concertistica ci saranno i tradizionali appuntamenti, tutti a ingresso gratuito (tranne il gospel). E cioè i due concerti dell’Accademia Feronia, i concerti di Natale, dell’Epifania e le serate Gospel. A questi si aggiungono Maurizio Moscatelli con le sue Note 7mpedane e il pianista prodigio Alberto Cartuccia Cingolani (quest’ultimo evento organizzato in collaborazione con il Rotary Club).

Infine avremo le manifestazioni per la Medaglia d’oro al merito civile della Città di San Severino Marche.