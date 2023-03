Ci sono libri che si possono sfogliare cominciando anche dall’ultima pagina. “I muri del silenzio” di Silvia Tamburriello e di Miriam Rosa Togni, targa Milano international 2022, è uno di questi. La pubblicazione, edita da Ventura Edizioni, verrà presentata nella sala Aleandri del Feronia domenica 2 aprile, alle ore 17, dai Teatri di Sanseverino.

Nel corso dell’iniziativa verranno presentate anche riflessioni, storie ed emozioni dedicate alle vite condizionate dal sisma con letture di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni.

“I muri del silenzio” vuol superare i territori e le montagne che nelle pagine vengono raccontate. Il lettore, dopo l’ultima pagina inizierà il suo viaggio che lo porterà a sorvolare altri cieli, per andare a diffondere le storie delle vite degli amici che le autrici raccontano. Un libro che serve per tornare a parlare di realtà “imbavagliate”, irrisolte in un travagliato territorio, a coloro che da cinque anni non ne sentono più parlare. “Il vero cammino di questo libro – spiegano le autrici – inizia da qui”.

“Questo scritto – spiega la Togni – vuole essere una porta aperta sulla conoscenza, 23 testimonianze raccontate attraverso la voce dei protagonisti, con una testimonianza di Silvia (la coautrice, ndr.), con la speranza che possa risvegliare “anime” rimaste addormentate da cinque anni. Questo libro volerà lontano, dando loro la speranza d’un domani migliore”.