Campionato nazionale delle Lingue: in finale Benedetta Soares del “Bambin Gesù”

L’Istituto “Bambin Gesù” di San Severino ha partecipato con successo alla 12^ edizione del Campionato nazionale delle Lingue, organizzato dall’Università di Urbino” Carlo Bo” – Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi umanistici e internazionali e la Scuola di Lingue e letterature straniere – con la collaborazione del Centro linguistico d’ateneo e con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche e swll’Erdis Marche.

Il Campionato nazionale delle Lingue è una competizione formativa nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento delle lingue straniere rivolta agli studenti iscritti all’ultimo anno delle Secondarie di secondo grado e ai docenti di lingua delle stesse scuole dell’intero territorio nazionale.

Il “Cndl” rappresenta un momento qualificante e rafforza i rapporti tra scuola e università attraverso un proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per la diffusione, la promozione e la valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento delle lingue e culture straniere.

Si sviluppa in due fasi distinte: le qualificazioni e il campionato. Le lingue in cui si confrontano le scuole e gli studenti che partecipano sono quattro: francese, inglese, spagnolo e tedesco. Solo i trenta migliori candidati di tutto il territorio nazionale per ogni lingua saranno invitati a partecipare alle fasi di semifinale del campionato che si svolgeranno a Urbino.

Alle qualificazioni hanno partecipato anche i ragazzi del quinto anno del liceo linguistico dell’Istituto “Bambin Gesù” di San Severino, in particolare per la lingua tedesca e per la lingua francese. Il test era finalizzato alla verifica delle abilità linguistiche degli studenti per ogni lingua ed era strutturato a difficoltà crescente dal livello B1/B2 al livello C1, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (“Qcer”).

La nostra studentessa del quinto anno, Benedetta Soares, per la lingua tedesca, è risultata tra i primi trenta studenti migliori in gara su 63 scuole del territorio nazionale. Ora parteciperà alle due giornate finali di campionato ad Urbino che si terranno entro il mese di aprile, Covid permettendo.

L’impegno, la tenacia e la dedizione hanno premiato anche questa volta, garantendo degli ottimi risultati.

Complimenti vanno anche alla studentessa Sofia Caponera, della stessa classe, che ha partecipato alle qualificazioni per la lingua francese e a tutti gli altri studenti che si sono messi in gioco in questa competizione.

Un ringraziamento, infine, alle rispettive insegnanti di lingua tedesca, la professoressa Claudia Cataldi, e di lingua francese, la professoressa Warda Louali, che hanno seguito e supportato gli studenti con dedizione e professionalità.

Ora non ci resta che augurare un grande “In bocca al lupo” a Benedetta per le prossime fasi del campionato!

D.C.