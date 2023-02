Nell’ambito del progetto nazionale “la radio nelle scuole 4.0”, previsto dalla convenzione tra l’Associazione Radioamatori italiani e il Ministero della pubblica istruzione, si è tenuto il primo incontro sul tema “la radio al tempo dei social” organizzato e coordinato dai radioamatori della sezione ARI di Macerata, Fiorino (IW6CUY), Zeno (IK6COX) e Stefano (IK6RHT), con gli alunni di due classi di scuola media dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” di San Severino.

La presentazione, suddivisa in due parti, ha illustrato l’importanza delle comunicazioni radio in situazioni di emergenza la dove, in caso di calamità, si presentano interruzioni dei normali mezzi di comunicazione. In queste occasioni i radioamatori sono una componente importante perché, a poche ore dall’evento calamitoso, possono intervenire con i loro mezzi e assicurare le comunicazioni nel territorio interessato. Questi interventi sono molto utili anche nel campo della protezione civile e nel coordinamento di eventuali gare sportive su strada.

Nella seconda parte, attraverso anche la visione di alcuni video, è stata presentata l’attività radioamatoriale nel campo delle comunicazioni con il satellite Oscar-100 e “L’onda dell’Antartide” l’evento nazionale, promosso e organizzato dall’Associazione Radioamatori Italiani, che ha visto, il 28 aprile 2022, gli studenti di sei scuole italiane collegarsi con la base scientifica antartica “Neumyer III” e porre domande sulle ricerche in corso. Sempre attraverso video ed immagini sono state illustrate alcune curiosità riguardanti le ricerche effettuate sulle “carote” (campioni) di ghiaccio e su come è organizzata una base antartica.

L’incontro si è concluso con collegamenti effettuati, in fonia, con una stazione radio montata nell’aula. Questo evento ha suscitato la curiosità dei ragazzi e delle ragazze, molti dei quali si sono voluti avvicinare al microfono per trasmettere.

Il secondo incontro, che si terrà tra breve, prevede di illustrare come viene fatto un collegamento radio con la stazione spaziale internazionale, la visione di alcuni video riguardanti alcune curiosità di vita nella stazione stessa e una prova pratica di trasmissione in codice morse molto richiesta dagli alunni stessi.