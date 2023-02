Se n’è andato probabilmente come avrebbe voluto. Con l’eleganza che lo aveva contraddistinto e, soprattutto, nel periodo del Carnevale che per tanti anni lo aveva reso celebre come “inventore del divertimentificio”, come lui stesso amava definirsi.

Benito Striglio si è spento all’improvviso, nella mattinata di sabato, nella propria abitazione, all’età di 88 anni, molti dei quali vissuti al top della sua parabola di organizzatore di eventi e “Uomo Martini”, era noto così dopo che aveva legato il suo nome alla stagione lirica dello Sferisterio nel 1985, con la sponsorizzazione dell’opera da parte della casa torinese.

Ironico, mai banale, era anche legato al mondo dello sport settempedano per essere stato presidente dell’Aurora, «a patto che – come diceva sorridendo – una volta terminata la partita si vada tutti insieme a festeggiare».

Fu protagonista, nel suo momento di massimo fulgore, di un’epoca scintillante: organizzatore di eventi a Villa Quiete di Montecassiano, con i dopo teatro post arena con celebrità mondiali; collaborò anche alla grande serata che inaugurò, alla presenza del soprano Katia Ricciarelli, il teatro Feronia.

Firmò grandi serate a palazzo Servanzi Confidati e feste storiche “griffate” a Villa Collio. Riusciva con grande maestria a trovare sempre il gruppo ideale per le serate danzanti, a budget contenuti.

Apparteneva ad una famiglia settempedana nota per la musica; quasi tutte le feste erano accompagnate dall’orchestra Striglio.

Profondo il cordoglio di tutta la cittadinanza e del sindaco Rosa Piermattei manifestato alla consorte Giuliana e al figlio Mario.

Domenica 19 febbraio, al cimitero San Michele, le esequie in forma privata.

Lu.Mus.