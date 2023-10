La prima trasferta di campionato, quella di Collevario di Macerata per affrontare la Corridoniense, lascia in dote al Serralta amarezza e delusione per una sconfitta che appare un responso troppo pesante valutando il primo tempo dei settempedani giocato con la giusta attenzione, con personalità e con buone trame corali. E’ mancata precisione e un po’ di cinismo sotto porta ai gialloblù in una frazione migliore rispetto agli avversari ed in cui hanno attaccato di più e se fosse arrivato il gol probabilmente si sarebbe vista tutta un’altra partita. Nella ripresa poi le cose sono cambiate con i locali che sono venuti fuori bene trovando le due reti che hanno deciso il confronto. Bisogna dire che sull’esito del match pesa l’espulsione di Fabrizi (doppio giallo) al minuto 52 e anche la non buona serata dell’arbitro culminata nell’episodio del penalty (rete del 2-0) assegnato alla Corridoniense ed apparso un gentile omaggio. Episodio questo che di fatto ha chiuso i conti facendo svanire ogni speranza di rimonta del Serralta che seppur in inferiorità numerica ha cercato, con impegno, di rientrare in partita, ma non c’è stato modo. Per i gialloblù la possibilità di un pronto riscatto arriverà nel prossimo turno casalingo contro la Polisportiva Falerone (venerdì 20 ottobre ore 21 campo “Leonori”).

La cronaca

Arriva il primo impegno fuori casa per il Serralta dopo il buon esordio in campionato che ha portato in dote un punto. Avversaria la Corridoniense. L’avvio di partita dei gialloblù promette. In pratica, a parte un tiro alto dei locali in avvio, le occasioni sono tutte di marca ospite. Al 12’ Vissani in piena area riesce solo a sfiorare un invitante cross. Al 28’ è Sparvoli da posizione defilata a chiamare alla deviazione in tuffo il portiere avversario con una conclusione insidiosa. Al 35’ si rivede Vissani che in mischia su azione di calcio d’angolo riesce a toccare di testa ma la palla non arriva in porta perché respinta da un difensore. Cingolani, numero uno gialloblù, resta praticamente inoperoso per 45’. Ripresa con locali più intraprendenti e convinti. Al 7’ cambia l’inerzia del match: Fabrizi commette fallo in mezzo al campo e viene sanzionato con il cartellino giallo ed è il secondo della sua gara e così viene espulso. Serralta in dieci e ora il match è decisamente in salita. La Corridoniense, galvanizzata per l’episodio favorevole, si getta in attacco sapendo di poter sfruttare un vantaggio non da poco. Puntuale giunge il vantaggio (21’): il subentrato Rapallini trova dalla distanza una velenosa parabola che inganna Cingolani che viene scavalcato dalla sfera che finisce in porta. Non è facile reagire per il Serralta. Ci prova Bambozzi che sfiora la traversa con un tiro dal limite. La gara si chiude in pratica al minuto 25 quando l’arbitro assegna un calcio di rigore senza dubbio generoso alla Corridoniense dopo un normale contatto in area. Dal dischetto Montecchiarini non sbaglia e fa 2-0. E’ una brutta botta per i settempedani che non mollano mostrando orgoglio e voglia, ma i tentativi fatti non portano a nulla. Nel finale i locali si fanno pericolosi nell’arco di pochi minuti (33’ e 37’) non trovando però lo specchio della porta. Il risultato non cambia più e il match va in archivio con il successo della Corridoniense (secondo di fila e punteggio pieno) e con il ko amaro del Serralta che deve incassare il primo passo falso del torneo.

CORRIDONIENSE-SERRALTA 2-0

Le formazioni

CORRIDONIENSE: Ciampichini, Cesca, Tentella, Montecchiarini, Velay, Sentimenti, Cacchiarelli, Ilari, Cavalieri, Bartolacci, Tirabassi. A disp. Pettinari, Frontoni, Lambertucci, Rapallini, Marinozzi, Gianfelici, Principi, Bianchi, Domizi. All. Storani.

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Rapaccioni, Lambertucci (72’ Paciaroni), Angeloni, Cruciani, Fabrizi, Lacchè (82’ Bambozzi), Vissani (60’ Sfrappini, Cappellacci, Moretti. A disp. Baruni, Crescenzi, Magnapane, Pelagalli, Bernabei, Cambriani. All. Masciani.

r.p.