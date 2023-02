Termina a reti bianche il big match della quinta di ritorno tra Settempeda e Elpidiense Cascinare che si dividono la posta in palio dopo una sfida equilibrata, combattuta e ben giocata. Da annotare la correttezza di pubblico (folta rappresentanza ospite) e protagonisti, anche se la partita è stata maschia e con un certo agonismo (7 ammoniti). Pari anche nelle proteste per due episodi dubbi nelle due aree di rigore con l’arbitro che ha fatto proseguire l’azione. Alla fine delle ostilità chi può provare a recriminare di più è l’Elpidiense Cascinare che nella ripresa ha saputo creato un paio di grosse chance per fare il “colpo”, ma sono mancati cinismo (clamorosa la palla gol di Cardinali finita sulla traversa) e precisione per indirizzare al meglio la sfida e quindi alla fine dei conti è venuto fuori un pari che ci può stare e che accontenta tutti. Il Cascinare accorcia sul primo posto (ora ad un punto); la Settempeda torna a fare punti muovendo la classifica in ottica play off. Elpidiense che si conferma squadra forte e completa in tutti i reparti oltre che di qualità nei singoli e nel collettivo e questo fa capire come per i biancorossi sia stato un pari importante ed ottenuto con una buona gara puntando su organizzazione, attenzione e giusto atteggiamento. Obiettivo a breve termine per la Settempeda tornare a vincere fin dal prossimo turno sul campo del CSKA Corridonia (si gioca al Comunale di Villa San Filippo sabato 25 alle ore 14.30).

La cronaca

Dopo aver fatto visita al Camerino, la Settempeda deve di nuovo vedersela con un avversario di vertice come l’Elpidiense Cascinare, seconda forza del girone. Partita da piani alti della classifica dunque e di conseguenza ci sono punti pesanti in palio per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. Buratti, costretto alla tribuna per squalifica, presenta un Cascinare con un 3-4-3 che verte sui tre difensori Cannoni, Cardinali e Ciaramitaro e sul tridente Eclizietta, Bucchi e Castellano, quest’ultimo capocannoniere del torneo. Ruggeri, invece, schiera la sua Settempeda con l’ormai solito 4-2-3-1 con il rientrante Quadrini che affianca Silla in mezzo al campo mentre il trio alle spalle di Ulissi, oggi prima punta, è composto da Di Francesco, Dolciotti e Sfrappini (al posto di Capenti, in panchina perché non al meglio). La novità più importante, di natura tattica, Ruggeri la presenta in difesa con Campilia terzino destro(per marcare il temuto Castellano e la scelta si rivelerà azzeccata) con Kheder a sinistra mentre Forresi e Latini sono i centrali. Indisponibili Mariani, Borioni e Broglia. Dopo cinque minuti dal fischio iniziale bella palla morbida di Dolciotti che spiove verso il palo lontano dove Sfrappini si getta in scivolata ma è in leggero ritardo per spingere in porta. Al 13’ l’Elpidiense si fa pericolosa sugli sviluppi di un angolo con Marcaccio che sbuca nella mischia per deviare verso Caracci bravissimo a deviare in tuffo. Al 15’ sulla sinistra d’attacco della Settempeda c’è una punizione che esegue Quadrini: destro direttamente in porta con Melillo reattivo nell’alzare la sfera in corner. Da qui in avanti è evidente l’equilibrio in campo fra le due formazioni che stentano a trovare varchi per farsi male. Al 29’ Latini chiede il cambio (problemi muscolari) con Minnucci al suo posto e il neo entrato si piazza come difensore centrale (prova positiva tanto più che era al rientro da un lungo stop).

In avvio di ripresa entra in azione Castellano: scatto in area, dribbling e rasoterra che Caracci ferma in tuffo quindi passaggio al limite per l’accorrente Bucchi che prova il piatto destro che finisce alto. Anche la Settempeda tenta qualche sortita come quando Ulissi ci prova da posizione defilata mandando fra le braccia di Melillo e con Silla che calcia dalla distanza con la punta del piede destro ma non preoccupa l’estremo ospite. Tre cambi simultanei per gli ospiti: Amadio, Mercuri e Sablone. Proprio quest’ultimo, messo largo a destra, costruisce l’occasione più nitida di tutto il match: cross morbido che spiove davanti alla porta di Caracci dove c’è liberissimo Cardinali che salta colpendo di testa un pallone che sembra facile da spedire in rete e invece la palla sbatte clamorosamente sulla traversa. Si continua a lottare da ambo le parti cercando le soluzioni per sbloccare una gara sempre equilibrata e senza una squadra che riesca a prendere il sopravvento sull’altra in maniera evidente. Si giunge al minuto 85’ quando Sablone da fondo campo mette un pallone invitante in mezzo per Marcaccio che prova la girata di destro per un rasoterra che Caracci ferma in tuffo. La Settempeda, pur con i cambi in attacco (Capenti e Verdolini per Sfrappini e Dolciotti), non riesce a costruire azioni degne di nota ed è chiaro che il pareggio a questo punto possa essere ben accetto, anche se prima di tornare negli spogliatoi (3’ di recupero) i biancorossi rischiano un’ultima volta. Punizione dal limite per l’Elpidiense con Amadio che, su tocco di un compagno, lascia partire un bolide di sinistro diretto sotto la traversa e che Caracci alza in angolo. Finisce qui senza altri episodi e con un punto a testa.

Il tabellino

SETTEMPEDA-ELPIDIENSE 0-0

SETTEMPEDA: Caracci, Forresi, Kheder, Silla, Campilia, Latini (29’ Minnucci), Di Francesco, Quadrini, Ulissi, Dolciotti (82’ Capenti), Sfrappini (76’ Verdolini). A disp. Palazzetti, Tabarretti, Rossi, Lleshi, Ronci, Copani. All. Ruggeri.

ELPIDIENSE CASCINARE: Melillo, Mandorlini (57’ Sablone), Polinesi, Cardinali, Ciaramitaro, Cannoni (46’ Nepa), Marcaccio, Doci, Bucchi (57’ Amadio), Castellano (84’ Rotaro), Eclizietta (57’ Mercuri). A disp. Giannini, Salvati, Pollastrelli, Pacini. All. Buratti.

ARBITRO: Bartomioli di Pesaro

NOTE: ammoniti Campilia, Di Francesco, Dolciotti, Verdolini, Mandorlini, Cannoni, Cardinali. Angoli: 6-8. Recupero: pt 5’, st 3’

Roberto Pellegrino