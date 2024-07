Settempeda, iniziata la preparazione: il 22 agosto amichevole con la Maceratese

La nuova stagione per la Settempeda è già partita, questo anno con un certo anticipo rispetto alle abitudini, con la squadra che si è ritrovata al “Soverchia” al gran completo per iniziare la preparazione atletica. Sono 29 i giocatori chiamati per sostenere gli allenamenti che dovranno accompagnare i biancorossi al tanto atteso ritorno in Promozione, torneo che non viene disputato da più di un decennio.

Nel folto gruppo radunatosi presso lo stadio cittadino, sono 12 i volti nuovi, mentre sono 11 i ragazzi del 2005 e 2006, che saranno attori principali nel nuovo torneo (c’è l’obbligo di schierarne in campo sempre due); oltre a questi sono presenti i sei riconfermati della rosa dell’anno scorso ai quali si aggiungono diversi giovani della juniores che quest’anno saranno spesso protagonisti in prima squadra (classe 2008).

Il programma è bello pieno e intenso: sedute giornaliere e tanto lavoro fisico ed atletico guidato dal riconfermato professor Riccardo Marra, che avrà come collaboratore Tommaso Vissani. Invariato anche lo staff sanitario con Gianpiero Pelagalli ed Emanuele Rocci, così come quello tecnico che oltre a mister Ciattaglia presenta il vice Marco Fabrizi e il preparatore dei portieri Roberto Sorichetti.

Le fatiche della squadra verranno alternate da alcuni test amichevoli: il primo sarà quello in famiglia di sabato 3 agosto, quindi il 10 agosto ecco la trasferta a Moie contro i locali (Promozione girone A); poi, dopo la pausa di alcuni giorni a cavallo del Ferragosto, il 22 agosto (ore 18) andrà in scena al “Soverchia” l’ormai tradizionale appuntamento estivo contro la Maceratese e, per finire, il 24 agosto l’ultimo test contro il Sassoferrato, sempre a San Severino.

Nel frattempo la dirigenza sta cercando di ampliare le amichevoli con un altro appuntamento che dovrebbe cadere il 14 agosto, ancora in casa e in orario serale, con avversario da stabilire (ci si sta muovendo per avere conferma da un’importante squadra della regione…).

L’ultima settimana di agosto sarà molto simile a quella tradizionale dato che porterà la Settempeda al primo impegno ufficiale, ovvero il turno inaugurale della Coppa Marche (il giorno 31), quindi scoccherà l’ora del tanto atteso debutto in Promozione con la prima giornata di campionato prevista per sabato 7 settembre.

Roberto Pellegrino