Festa grande in casa Tacchi per il traguardo delle Nozze di diamante! Oggi, 9 febbraio, Mario Tacchi e Gelsomina Cocozza celebrano i 60 anni di matrimonio. Sarà l’occasione per ricordare il suggestivo momento del loro “sì” avvenuto nel lontano 1963 nella chiesa dei Cappuccini.

Mario è stato rappresentante editoriale per più di 40 anni, durante i quali ha rivestito anche il ruolo di presidente dell’Anarpe della regione Marche. Gelsomina, insegnante di lettere per tanti anni nella scuola media di San Severino, ha cercato di accrescere l’amore per la lettura in tanti giovani del suo centro.

Festeggeranno le Nozze di diamante domenica 12 febbraio insieme ai figli Livia, Roberta e Paolo, che hanno seguito le loro orme, la nuora Cosetta e i nipoti Giacomo, Matteo e Sara, certi di essere stati sempre un fulgido esempio di fedeltà, perseveranza e amore.

Alla famiglia le felicitazioni del “Settempedano”.

L.M.