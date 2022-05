Hanno sfiorato l’impresa in un torneo che li ha messi di fronte a grandi realtà della pallanuoto nazionale. Gli Under 12 del Blugallery Team, diretti da Andrea Pierucci, hanno chiuso con un brillante quarto posto il trofeo Universo di Silvi Marina, disputato in una cornice di pubblico meravigliosa.

«Di più non potevamo proprio fare – commenta subito dopo la conclusione dell’evento mister Pierucci -. Eravamo la squadra con meno cambi a disposizione, essendo presenti con soli otto atleti che tuttavia hanno dato l’anima in sei partite giocate al limite del sacrificio sportivo. Sono davvero molto soddisfatto della quarta piazza conseguita perché sopravanzati solo da tre squadre la cui storia pallanuotistica parla da sola: Pescara, Salerno ed Ancona». Per i settempedani il torneo di Silvi Marina inizia subito in salita, opposti ai giovani salernitani favoriti per la vittoria finale. La partita viene controllata dai campani e termina con un “passabile” 9-4 per i campani. Poi, però, il Blugallery decolla e centra due vittorie di fila. Dapprima si inchina il Pescara, battuto con un sonoro 8-3, poi la squadra di Subiaco, superata con un… cappotto, 7-0, «al termine di una partita perfetta – commenta Pierucci -. Ho chiesto ai miei di non pensare al gol ma di far girare la palla, senza egoismi. Mi hanno ascoltato». Nelle gare del pomeriggio arriva subito una roboante vittoria sulla Form Roma. I capitolini si arrendono per 14-1. In semifinale il Blugallery Under 12 ritrova però la “bestia nera” Salerno e paga dazio, cedendo 14-2. L’ultima partita vale il podio e per i settempedani è derby marchigiano con la Vela Ancona. Complice la stanchezza la partita non decolla e viene vinta da chi ha a disposizione le energie residue. La Vela si impone per 7-4 e sale così sul podio con merito. La finalissima se l’aggiudica il Pescara, che relega al secondo posto Salerno. Alla fine un tripudio di abbracci e pacche sulle spalle tra atleti, tecnici e organizzatori che rasserena.

Per il Blugallery c’è anche la soddisfazione di due premi personali: per il miglior portiere del torneo, assegnato all’unanimità a Matteo Stefanelli, sempre più sicuro nel ruolo di estremo difensore; e per il capitano e marcatore Riccardo Eusebi, atleta di autentico sacrificio che ha messo in fila un filotto di sei partite con appena una manciata di minuti per rifiatare, «pedina fondamentale per il futuro della pallanuoto settempedana», rimarca il trainer Pierucci, che ringrazia infine «la società Blugallery che, nonostante la difficile congiuntura, ha sempre creduto nel vivaio. E chi ha supportato la spedizione: il mobilificio Pontoni di Caldarola e la Rentalis Ciccotti Motors di San Severino che ha fornito il pulmino per la trasferta».

I “magnifici otto”: Matteo Stefanelli, Jacopo Compagnucci, Riccardo Rondelli, Diego Borghiani, Davide Giannangeli, Leonardo Stura, Mattia Eleonori ed il capitano Riccardo Eusebi.

Luca Muscolini