Sfuma nel finale il risultato positivo che stava maturando per il Serralta sul campo dello Sforzacosta che segna due reti negli ultimi minuti imponendosi per 4-2. Con la conquista dei tre punti i locali allungano proprio sui settempedani (quarti) consolidando il terzo posto. Gialloblù che hanno tenuto testa ad un avversario quadrato e ostico giocando una buona gara per 80’ per poi pagare disattenzioni difensive che ancora una volta sono costate care come d’altra parte gli errori di mira che a metà secondo tempo non hanno permesso ai ragazzi di Palazzi di passare in vantaggio e probabilmente di indirizzare il match a proprio favore. Dopo l’Abbadiense un’altra trasferta amara che lascia tante recriminazioni per un Serralta che lotta sempre con volontà, che gioca bene, ma spesso non conquista quanto meriterebbe sul campo. Per un riscatto immediato appuntamento a venerdì prossimo quando il Serralta tornerà sul terreno amico per affrontare il Nicolò Ceselli Caldarola.

La cronaca

Seconda trasferta consecutiva per un Serralta che, pur rimaneggiato per via delle assenze alcune delle quali importanti perché riguardano dei titolari, affronta con fiducia l’impegnativo match da play off contro lo Sforzacosta. Dopo una fase di studio sono i gialloblù a colpire con una perfetta punizione dello specialista Bambozzi che sorprende il portiere avversario. I locali reagiscono e alla mezzora trovando il pari: rimessa laterale che crea difficoltà a Spadoni e a Paciaroni con i due che non si intendono e l’esitazione è fatale perché consente ad un giocatore di casa di fare 1-1. L’avvio del secondo tempo è all’insegna dell’equilibrio che viene spezzato intorno al 10’ quando a sorpresa lo Sforzacosta va in vantaggio. Tiro cross all’apparenza innocuo che invece si trasforma in un tiro vincente. Bravo il Serralta a replicare in soli cinque minuti con Valenti che svetta in mischia sugli sviluppi di un angolo per girare di testa in rete. Il pari dà slancio ai gialloblù che vanno in avanti. Si gioca in pratica nella metà campo dei locali che soffrono e rischiano. E’ ora un bel Serralta che trova azioni ficcanti e pericolose. Unica pecca è quella di fallire tutte le occasioni create: Moretti si viene a trovare davanti al portiere ma gli spara addosso, Cappellacci mette fuori da pochi passi, Bernabei (buon rientro dopo il lungo stop) incrocia da ottima posizione spedendo sul fondo e, infine, Bambozzi non trova la porta da distanza ravvicinata. Come spesso accade nel calcio chi sbaglia paga ed è così anche questa volta. Minuto 35 e un altro fallo laterale è decisivo per il 3-2 dello Sforzacosta che sfrutta con furbizia il regalo dei settempedani. Non è finita perché all’88’ecco il 4-2 definitivo. Lungo rilancio del portiere, la palla rimbalza e arriva a Spadoni che si prepara al rinvio ma quando va a calciare viene anticipato dall’attaccante avversario che ruba palla e appoggia nella porta vuota.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Paciaroni, Rapaccioni, Vissani Enrico (78’ Biondi), Magnapane, Panzarani, Moretti (55’ Bernabei), Bambozzi (89’ Bisonni), Vissani Tommaso, Pelagalli (35’ Cappellacci), Valenti. A disp. Cingolani, Sparvoli, Magarelli, Pinkowski, Fabrizi. All. Palazzi

Roberto Pellegrino