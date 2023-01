Mercoledì 18 gennaio, nella sede della Pro loco, si è tenuta la consegna ufficiale del dépliant turistico realizzato dalle studentesse e dagli studenti del 4° e del 5° anno dell’Istituto paritario “Bambin Gesù” – Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze umane, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, con il patrocinio del Comune e della Pro loco.

Si tratta di un dépliant turistico e illustrativo dal titolo “Monasteri e Conventi a San Severino Marche”, dove sono illustrati i vari monasteri e conventi presenti nel territorio settempedano, seguendo un itinerario percorribile anche a piedi.

I luoghi protagonisti sono San Lorenzo in Doliolo; Santa Chiara; S.S. Salvatore in Colpersito; Santa Caterina; Santa Maria dei Lumi; San Pacifico e Santa Maria del Glorioso.

Per la realizzazione del progetto, gli stessi studenti hanno percorso l’itinerario, scattando fotografie e raccogliendo documenti e materiali storici nelle varie strutture. Successivamente, hanno proceduto alla creazione del dépliant, grazie ai suggerimenti tecnici e grafici ricevuti dagli esperti del settore durante gli incontri nell’Istituito con la professoressa Benedetta Fraticelli, volontaria della Pro loco, e con l’esperta di grafica, Pamela Natalini di Hexagon Group. Inoltre per rendere l’opuscolo fruibile a un maggior numero possibile di turisti, gli studenti hanno lavorato alle traduzioni dello stesso in inglese, francese e tedesco.

L’attività dei giovani è stata coordinata dai docenti Shura Oyarce Yuzzelli, Letizia Falconi, Maria Vittoria Cipolletti, Silvia Paparelli e Mauro Fammilume, nonché dalle insegnanti di lingua Warda Louali (francese), Claudia Cataldi (tedesco) e Alessandra Lopedota (inglese).

Gli studenti partecipanti sono Arianna Acerbi, Matilde Allegretto, Selena Cosoiu, Manuela Gavrilescu, Lucrezia Moretti, Tommaso Pallotto, Paolo Pesaresi, Giovanni Ranciaro, Sara Rapaccioni, Ludovico Vico, Alessandro Cicconetti, Maria Cicconetti, Hoda Fetahy, Federico Meuli, Edoardo Piantoni e Vittoria Ricci.

Il dépliant è stato consegnato ufficialmente presso la sede della Pro loco da una delegazione degli studenti e delle studentesse alla presidente Paola Miliani.

La cerimonia di consegna si è aperta con una breve prolusione della docente di Storia dell’arte, Shura Oyarce Yuzzelli, che ha spiegato come sia nato il progetto e come si sia sviluppato. Successivamente, gli studenti Matilde Allegretto e Tommaso Pallotto hanno espresso il loro giudizio sul lavoro realizzato, sottolineando come questa esperienza sia servita a mettere a frutto le competenze linguistiche acquisite, a capire quali possano essere le opportunità di lavoro che la scuola offre e, soprattutto, è stata un’occasione vera per lavorare in gruppo al fine di produrre qualcosa di concreto e di utile.

La presidente si è detta onorata di accogliere gli studenti del “Bambin Gesù” che hanno contribuito, con il loro lavoro, ad arricchire l’offerta culturale e turistica della città di San Severino, città ricchissima di luoghi di profonda spiritualità e di arte, di percorsi naturalistici spesso sconosciuti addirittura agli stessi abitanti. La presidente, infine, ha ricordato la sua esperienza di studentessa presso l’Istituto “Bambin Gesù”, sottolineandone la validità e l’efficacia nel suo percorso formativo.

Non resta che complimentarsi con tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto e soprattutto con i ragazzi del “Bambin Gesù” che si sono spesi con entusiasmo, desiderio di conoscere e di mettersi in gioco al fianco di professionisti.

