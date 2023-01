Alberto Giuliani è il nuovo Ct della nazionale turca di pallavolo maschile. Il coach settempedano, ex allenatore della Lube che vinse gli scudetti del 2012 e 2014, ha ottenuto per la terza volta l’incarico di guidare una Nazionale. Lo aveva già fatto nel 2015 per la Slovacchia e dal 2019 per la Slovenia con cui ha disputato due finali consecutive ai Campionati europei.

Giuliani avrà il doppio incarico: lo scorso giugno infatti gli è stato rinnovato fino al 2024 il contratto con l’Olimpyakos Atene capolista nel campionato greco. Un ritorno dalle parti dell’ex impero ottomano, visto che il tecnico di San Severino nella stagione 2018-2019 era sulla panchina dell’Halkbank di Ankara.