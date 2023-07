Per completare l’organico alla Settempeda restano alcune conferme da portare a termine e una di queste è diventata ufficiale. Stiamo parlando di quella di Andrea Dolciotti che, come desideravano dirigenza, allenatore e tifoseria, vestirà ancora la maglia biancorossa. Bel colpo questo per la Settempeda che continuerà ad avere in rosa un centrocampista che l’anno scorso ha lasciato il segno per quanto mostrato in campo.

Giocatore tecnico, di grande qualità, capace di giocare in tutti i ruoli della mediana. Nello scorso torneo si è messo in luce come trequartista imponendosi come uno dei migliori giovani (classe 2003) e giocatori visti in azione. Insomma, un elemento di assoluto valore che può fare la differenza e diventare un’arma in più per la Settempeda.

“Sono contento di essere rimasto – dice Andrea Dolciotti – perché qui mi sono trovato benissimo. Ho avuto pochi dubbi, nel senso che questa era la mia idea fin dall’inizio e non ho considerato altre soluzioni. Non ho avuto bisogno di riflettere su programmi e obiettivi della società anche se sapevo che si stavano facendo cose importanti e che la squadra sarebbe stata molto competitiva e in grado di puntare in alto. Conto di dare il meglio e di fare bene. Voglio fornire il mio contributo al gruppo e al nuovo mister”.

Roberto Pellegrino